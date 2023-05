Schüler in Leipzig-Südost angefahren und schwer verletzt

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag ist im Leipziger Zentrum-Südost ein Teenager schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Tag danach mitteilte, sei der 14-Jährige gegen 10.25 Uhr auf seinem Schulweg auf der der Straße des 18. Oktober unterwegs gewesen und wollte hinter einem Linienbus die Straße überqueren.

Dabei beachtete er laut Polizei den Verkehr auf der Straße nicht und wurde vom Ford Focus einer 41-jährigen Autofahrerin angefahren. Der Schüler sei bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht worden. Am Pkw entstand demnach ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

LVZ