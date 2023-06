﻿Schultopia: Austausch über Notendruck, Digitalisierung und mentale Gesundheit

Leipzig. Es geht um die Zukunft von rund 85 000 Kindern und Jugendlichen. Ihre Vertreter sind beim Schülerkongress „Schultopia“ von Freitag bis Sonnabend in der Schule am Palmengarten in Leipzig zusammengekommen. Dort haben sich etwa 60 junge Leute aus der Messestadt, aus Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig mit wesentlichen Themen des Schulalltags beschäftigt – Leistungsdruck, Künstliche Intelligenz und mentale Gesundheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann Leistungsdruck abgebaut werden?

Im Workshop „Leistungsdruck“ sind Kevin Vogel aus Torgau sowie Schülerinnen und Schüler aus Leipziger Gymnasien der Belastung für den Nachwuchs auf den Grund gegangen. Wie entsteht hoher Leistungsdruck, von dem alle betroffen sind und der von Schule und Eltern ausgeübt wird? „Seit der Grundschule und der Bildungsempfehlung stehen wir unter Druck und im Vergleich mit anderen“, stellt der 18-Jährige klar, der in der 12. Klasse des Beruflichen Gymnasiums am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Nordsachsen lernt.

Kevin Vogel besucht das Berufliche Gymnasium in Torgau: „Ich will mich mit anderen austauschen.“ © Quelle: Regina Katzer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Druck komme auch aufgrund schlecht strukturierter Testphasen zustande, sagen andere. Kurz vorm Ende des Schuljahres stellen Lehrer oftmals fest, dass ihnen ein, zwei Noten fehlen, und lassen kurzfristig Tests schreiben. Warum diese nicht planbar snd, fragt Fabio aus dem Leipziger Immanuel-Kant-Gymnasium. Die Schüler wünschen sich eine bessere Strukturierung von Leistungskontrollen und mehr Zeit für Übungs- und Vermittlungsphasen. In schriftlichen Leistungseinschätzungen sollten Schwächen und Stärken der Schüler hervorgehoben werden.

Teilnehmer Kevin wünscht sich „mehr Entscheidungsfreiheit für individuelle Lernmethoden“. Er kenne Mitschüler in seinem BSZ, die mit Frontalunterricht und aktivem Mitarbeiten klarkommen, hingegen andere, die lieber Lernvideos bevorzugen. Er selbst habe zu Corona-Zeiten das selbstständige Lernen kennengelernt, das ihm wesentliche Vorteile verschafft habe. „Ich konnte mir alles einteilen und hatte viele Freiheiten“, sagt der Abiturient, der später Informatik studieren will.

Auch die Notengebung in Fächern wie Kunst und Musik ist ein aufreibendes Thema für die jungen Leute. „Die Bewertung ist rein subjektiv“, lautet Kevins Kommentar. Sollten nicht gerade die künstlerischen Unterrichtsstunden und auch der Sport, in dem der Leistungsdruck völlig unangemessen empfunden wird, dem Spaß und der mentalen Gesundheit dienen?

Workshopteilnehmer erzählen von unsinnigen Fleißarbeiten, die zu Hause erledigt werden müssen und die Mädchen und Jungen am nächsten Tag gestresst zur Schule gehen lassen. „Hausaufgaben müssen zeitlich auch zu schaffen sein und sollten zielführend sein“, ist deshalb ihre Forderung.

Jonah Bergmann (l.) und Fabian Gatzke vom Immanuel-Kant-Gymnasium Leipzig tauschen sich mit anderen im Workshop „Digitalisierung und KI an den Schulen“ aus. © Quelle: Regina Katzer

Wie steht es um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz an den Schulen?

Fabian Gatzke vom Goethe-Gymnasium in Leipzig-Schönefeld spricht von seiner Schule als „positivem Beispiel für Digitalisierung“. Die meisten Lehrer erlauben demnach Laptops in allen Fächern und seien dem interaktiven Lernen aufgeschlossen, so der 16-Jährige. Für viel Diskussionsstoff unter den Teilnehmern sorgt die Nutzung von Chat GPT, deren Anwendung von den Lehrern oft abgelehnt werde. „KI ist Gegenwart und nicht mehr Zukunft“, erklärt der 16-jährige Jonah Bergmann vom Immanuel-Kant-Gymnasium. Man müsse aber auch über deren Gefahren im Unterricht informieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mangel gerade an Informatiklehrern nehme oftmals Formen an, die nicht vertretbar seien. „Eine Kunstlehrerin, die in den Info-Unterricht geschmissen wurde, erklärte uns, dass die Entertaste eine ganz wichtige Taste ist“, erzählt Jonah weiter. Oftmals habe die Schülerschaft ein größeres Verständnis für Technik als die Pädagogen, die vereinzelt noch mit dem Polylux, einem Tageslichtprojektor, anstatt der digitalen Tafel (interaktives Whiteboard) arbeiten.

Mathilda Hahn aus Markkleeberg engagiert sich für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler in Sachsen. © Quelle: Regina Katzer

Über Mediennutzung und die Aufklärung über deren Gefahren macht sich Mathilda Hahn aus Markkleeberg Gedanken. „Die Lehrer sind nicht so ausgebildet, um uns die krasse Digitalisierung zu vermitteln, die gerade stattfindet“, sagt die Elftklässlerin. Man erkläre den Schülern das Tabellenkalkulationsprogramm Excel, verpasse es aber, ihnen Medienkompetenz und Social-Media-Wissen an die Hand zu geben. Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer seien dringend nötig, um sie für die Realität zu sensibilisieren.

Lesen Sie auch

Mentale Gesundheit und Stress der Schüler

„Wie steht es um Eure mentale Gesundheit nach Corona“, fragt Schülervertreter Chris Simon als Moderator dieser Runde zu Beginn. Die Teilnehmer beklagen mangelnde Unterstützung von Lehrern, die sich oftmals hilflos und überfordert fühlen. In vielen Schulen sei mentale Gesundheit ein Tabuthema, meinen mehrere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chris Simon engagiert sich als Schülervertreter und Klassensprecher am Beruflichen Schulzentrum 12 in Leipzig. © Quelle: Regina Katzer

Mögliche Lösungsansätze: Eine Aus- und Weiterbildung für Lehrer in Erster Hilfe bei seelischen Problemen, um etwa bei Panikattacken, von denen einige Schüler erzählen, reagieren zu können. „Mental Health“ müsse in den Unterricht integriert werden, um zu sensibilisieren und zu entstigmatisieren. „Wir machen ein Warm-up zu Beginn jeder 90-minütigen Unterrichtseinheit“, erzählt der 21-jährige Chris, der sich als Klassensprecher engagiert. Und es gebe einen Kummerkasten am BSZ 12 in Leipzig, damit die Schüler ihre Probleme aufschreiben können.

„Seelische Gesundheit sollte Teil des Lehrplans werden. Wir brauchen Gesprächsräume, in denen wir uns über seelische Gesundheit unterhalten können. Auch eine Beratung von Schüler zu Schüler ist denkbar“, betont Moderator Chris am Ende des Workshops. Man wünsche sich außerdem, dass die Schule auf bestehende Angebote proaktiv aufmerksam mache, um Betroffene zu motivieren, Hilfe zu suchen.

LVZ