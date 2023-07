﻿Leipzig kann sich keine Verzögerung beim Schulbau leisten

Leipzig. Die gute Nachricht zuerst: Leipzig kann jedem Kind nach den Sommerferien einen Platz in der Schule anbieten. Das ist keineswegs mehr so selbstverständlich wie die Schulpflicht in Deutschland. Die Unterrichtsräume in Leipziger Schulen sind schon jetzt rappelvoll. Der Zuzug von Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine und aus anderen Ländern hat dazu wesentlich beigetragen.

Während sich rückläufige Geburtenzahlen in den Kindertagesstätten der Stadt bemerkbar machen, kann davon in den Grund- und Oberschulen sowie Gymnasien keine Rede sein. Dort kommen die geburtenstarken Jahrgänge der vergangenen Jahre gerade erst an. Und selbst für die Kleinen ist die „Schule der kurzen Wege“ nicht mehr garantiert.

Viele Schwierigkeiten auf der Baustelle

Die Stadt Leipzig hat zwar ein umfangreiches Schulbauprogramm auf den Weg gebracht, investiert derzeit um die 220 Millionen Euro pro Jahr in den Bau neuer Gebäude beziehungsweise die Sanierung und Erweiterung bestehender Schulbauten. Und drückt dabei mächtig auf die Tube. Dennoch ist die Situation, wie überall auf dem Bau, schwierig.

Die Auftragsbücher vieler Baufirmen sind voll. Die Firmen kämpfen mit Fachkräftemangel, steigenden Energie- und Materialkosten sowie Lieferengpässen. Das führt immer wieder zu Verzögerungen, die Leipzig sich nicht wirklich leisten kann.

Fakt ist: Die Stadt Leipzig braucht sich angesichts der vielen Investitionen nicht zu verstecken. Alle Vorhaben in die Realität umzusetzen, bleibt jedoch eine gewaltige Anstrengung, die sich für die Bildungschancen des Nachwuchses aber lohnt.

