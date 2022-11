Unbekannte rauben Menschen in geparktem Auto aus – Polizei sucht Zeugen

Im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz wurden am Mittwochabend zwei Personen in einem parkenden Auto von Unbekannten überfallen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

In Leipzig Sellerhausen-Stünz haben Unbekannte zwei Personen in einem parkenden Auto überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild)

Leipzig. Schwerer Raub im Leipziger Osten: Am Mittwochabend wurden zwei Personen in einem parkenden Auto im Stadtteil Sellerhausen-Stünz von Unbekannten überfallen. Laut Polizei saßen der 21-Jährige und die 18-Jährige in der Alfred-Schurig-Straße in einem abgestellten Pkw, als gegen 22.30 Uhr ein Mann und eine Frau an das Fahrzeug herantraten und die Beifahrertür öffneten.

Die Unbekannten forderten Geld und bedrohten die Beiden. Weil die Überfallenen kein Geld dabei hatten, durchsuchten die Täter den Wagen. Mit zwei Rucksäcken flohen sie schließlich in Richtung Alfred-Schurig-Straße. Laut Polizei entstand ein Stehlschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

So wurden der Täter und die Täterin beschrieben:

Mann:

• circa 1,85 bis 1,90 Meter

• dunkles T-Shirt

• sprach akzentfreies Deutsch

Frau:

• circa 1,70 Meter

weißes T-Shirt

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von lg