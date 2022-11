Bei der montäglichen Demonstration nahmen in Leipzig weniger Menschen teil als in den Vorwochen. Sie konnten diesmal aber einigermaßen ungestört über den Innenstadtring laufen.

Leipzig. Die Geheimdienste von Thüringen und Sachsens waren sich jüngst einig, was die Bewertung des Protestgeschehens betrifft: Der "heiße Herbst" ist erst mal ausgeblieben. Der sächsische Verfassungsschutz-Chef, Dirk-Martin Christian beobachtete jüngst eine geringere Mobilisierungskraft bei den Themen Ukraine-Krieg und Inflation. Die Teilnehmerzahlen hätten "zumindest vorläufig ein Plateau erreicht". Auf die Straße gehe nur noch der harte Kern – so ist es offenbar auch mittlerweile in Leipzig.

Am Montagabend folgten 500 Menschen dem Aufruf von "Leipzig steht auf", vor zwei Wochen waren es noch 1500. Temperaturen um den Gefrierpunkt, sowie ein neue Treffpunkt könnten eine Rolle gespielt haben. In den letzten Wochen hatte sich "Leipzig steht auf" vor dem Gewandhaus versammelt, um von dort über den Innenstadtring zu laufen. Doch auf dem Augustusplatz eröffnet morgen der Weihnachtsmarkt. So mussten die Anmelder auf den Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht ausweichen.

Demonstrationszug kann ungestört über Innenstadtring laufen

Innerhalb der am Montag Demonstrierenden gibt es aber mittlerweile auch eine Spaltung. Eine Gruppe aus dem Umfeld der rechtsextremen "Bürgerbewegung Leipzig" traf sich vor dem Wintergartenhochhaus und lief mit Hunderten Metern Abstand zu "Leipzig steht auf" über den Innenstadtring. Vorausgegangen war ein Streit über den Umgang mit den Straßenblockaden.

Seit Wochen stellen sich den Demonstranten, die sich vor allem als friedensbewegt sehen, Aktivistinnen und Aktivisten in den Weg. In der Vergangenheit zwangen sie die Demonstranten umzudrehen. An diesem Abend muss „Leipzig steht auf “ wegen einer anfänglichen Blockade auf die Karl-Liebknecht-Straße ausweichen. Anschließend versammeln sich am Straßenrand immer wieder kleinere Grüppchen Vermummter, die den Demonstranten den Mittelfinger zeigen oder etwas zurufen – doch der Zug kann weitgehend ungestört über den Innstadtring laufen.

Dabei werden wie schon in den vergangenen Wochen Transparente in die Höhe gehalten, auf denen die Öffnung der Gaspipeline „Nord Stream 2“ gefordert wird – oder aber eben: „Ami go home“. Dass Narrativ, wonach Russland durch eine von den USA vorangetriebene Nato-Osterweiterung zum Angriff auf de Ukraine provoziert wurde, ist zentral für die Bewegung. Der besonders in Ostdeutschland tief sitzende Anti-Amerikanismus wird durch russische Propaganda geschürt und von Rechtsextremen missbraucht. So tauchen bei „Leipzig steht auf“ auch immer wieder Flaggen der „Freien Sachsen“ und Transparente der AfD auf.

Für kommenden Samstag hat der Chefredakteur des vom Verfassungsschutz beobachteten Magazins "Compact" Jürgen Elsässer zu einer Kundgebung auf dem Simsonplatz aufgerufen. Die Mobilisierung läuft seit Wochen. 15.000 Teilnehmer – diese Größenordnung hat Elsässer zumindest angemeldet – erwartet er. Wie viele es tatsächlich werden, wird sich zeigen.

Von Antonie Rietzschel