Schkeuditzer Straße

Auf Zebrastreifen: Sechsjähriger in Leipzig von Lkw angefahren

© Quelle: Ralph Peters via www.imago-images.de

Auf der Schkeuditzer Straße in Leipzig ist am Dienstag eine 6-Jährige von einem Lkw angefahren worden. (Symbolbild)

Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag in Leipzig von einem Lkw angefahren worden. Das Kind wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.