Rauchentwicklung in Regionalzug: Strecke zwischen Hauptbahnhof und Sellerhausen vorübergehend dicht

Unfreiwilliger Stopp für eine Regionalbahn: Feuerwehr und Rettungskräfte rückten am Mittwoch zum S-Bahn-Haltepunkt Leipzig-Sellerhausen aus, weil am Zug eine starke Rauchentwicklung beobachtet wurde.

In Leipzig kam es am 16. November 2022 am S-Bahn Haltepunkt Leipzig-Sellerhausen zu einem Zwischenfall mit einer Regionalbahn.

Leipzig. Gegen 15.30 Uhr kam es am Buß- und Bettag am S-Bahn Haltepunkt Leipzig-Sellerhausen zu einem Zwischenfall mit einer Regionalbahn. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Leipzig bestätigte, wurde eine starke Rauchentwicklung am Zug festgestellt. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten daraufhin aus. Im Zug befanden sich etwa 150 Reisende. Keiner von ihnen wurde verletzt. Der Triebwagenführer musste allerdings vom Rettungsdienst behandelt werden und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in eine Klinik eingeliefert werden. Ihm geht es aber gut, so der Sprecher.

Die Zugstrecke zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Sellerhausen wurde gesperrt und stromlos geschaltet. Ab 16.30 Uhr wurden die Gleise wieder freigegeben, der Zug konnte mit einem neuen Triebwagenführer zurück zum Hauptbahnhof fahren. Vermutet wird, dass eine festgefahrene Bremse der Auslöser war. Die genaue Ursache stehe aber noch nicht fest, hieß es.

Einsatz am S-Bahn Haltepunkt Leipzig-Sellerhausen: Dort kam es am 16. November 2022 zu einem Zwischenfall mit einer Regionalbahn. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Von M.O.