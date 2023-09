Mann greift Schüler in Straßenbahn an: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Leipzig. Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der im Januar einen 12-jährigen Schüler angegriffen und verletzt haben soll. Umfangreiche Ermittlungen führten bisher zu keinen Erkenntnissen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen eines richterlichen Beschlusses wende die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit und suche nach Zeuginnen und Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge etwa 1,70 Meter groß und spricht akzentfreies Deutsch. Am Tag des Angriffs trug er dunkelgrüne, gestreifte Kleidung, eine dunkle Hose und ein Stirnband mit Muster. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Attacke in der Straßenbahnlinie 3

Der unbekannte Mann griff den Schüler am 26. Januar um 8.12 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 3 Richtung Knautkleeberg an. Der 12-Jährige war mit seiner Schulklasse unterwegs und ist bei dem Angriff leicht verletzt worden. Als eine Begleitperson zu Hilfe kam, verließ der Mann laut Polizei die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Die Ursache für den tätlichen Angriff nahe der Permoserstraße im Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Menschen, die Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, können sich unter der Telefonnummer 0341 3030 0 beim Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 melden. Eine Abbildung des Mannes befindet sich auf dem Fahndungsportal der Polizei Sachsen.

LVZ