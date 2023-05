﻿ Leipzig senkt Energieverbrauch um 11 Prozent: Sparsam zu sein, bleibt eine gute Idee

Leipzig. Die Schwimmhallen waren merklich kälter als vorher: 24 statt 27 Grad Celsius Wassertemperatur. An den Waschbecken der Verwaltung, der Uni, der weiterführenden Schulen konnte man noch so sehr am roten Griff drehen: Es plätscherte kalt aus dem Hahn. In öffentlichen Gebäuden waren die Heizkörper gedrosselt worden – auf Obergrenzen zwischen 17 Grad in Turnhallen und 21 Grad im Kita-Spielzimmer. Das Rathaus, das Völkerschlachtdenkmal, das Bundesverwaltungsgericht – all das blieb nachts ohne die sogenannte Effektbeleuchtung.

Ersparnis um 11 Prozent

Nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, wollte die Stadt Leipzig Energie sparen – und hat es geschafft. Indem an vielen kleinen Rädchen gedreht wurde, ging der kommunale Jahresverbrauch 2022 im Vergleich zum Vorjahr um immerhin 148 Gigawattstunden zurück. Eine Ersparnis von rund 11 Prozent, die umso beeindruckender ist, als 2021 viele öffentliche Einrichtungen wegen Corona monatelang geschlossen waren. Und? War es schlimm? Klare Antwort: nein. Die meisten Menschen in Leipzig dürften die Veränderungen kaum gemerkt haben.

Unser Hunger nach Energie ist der Hauptschuldige an der Klima-Erwärmung. Nicht allein in Russland spielt er Machthabern in die Karten, die zufällig auf Energiequellen sitzen. Die städtische Sparaktion zeigt, wie viel sich mit ein wenig Verzicht im Alltag erreichen lässt. Sparsam zu sein, bleibt eine gute Idee – auch wenn die Gas- und Strompreise seit ihrem Höchststand im vergangenen Spätsommer und Herbst längst wieder gesunken sind.

