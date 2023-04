Leipzigs Stadtwald soll vor Umwelt-Sündern jeder Art besser geschützt werden. In den Leipziger Pittlerwerken startet eine nicht ganz unumstrittene Großausstellung zu digitaler Kunst, und die Stadt Leipzig plant eine neue Notunterkunft für Geflüchtete. Das war der Donnerstag:

Ranger im Kampf gegen Umweltsünder - das war der Donnerstag in Leipzig

Sie wissen es sicher aus eigener Erfahrung: der Leipziger Auwald ist einfach wundervoll - ist ein ganz besonderes Ökosystem, Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, kurzum ein Wohlfühlort für Leipzigerinnen und Leipziger. Doch dieser besondere Ort ist in seiner Einzigartigkeit auch gefährdet. So sehr, dass er einen besonderen Schutz braucht. Diesen Job übernehmen nun unter anderem zwei Stadtwald-Ranger.

Ihre Namen: Franka Seidel und Marko Reimann. Ihre Aufgabe: den Auwald schützen, aber auch Kontrollen durchführen, um sensibles Schutzgebiet bewahren zu helfen. Mein Kollege Mark Daniel kennt die Details ihrer Arbeit.

Unterwegs in Leipzigs Natur: Die Stadtwald-Ranger Marko Riemann und Franka Seidel sind Ansprechpartner rund um Naturschutz und Erholung und passen auf, dass Bestimmungen eingehalten werden. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Gerade wegen der hohen Sensibilität des Auwalds sind sich einige Akteure von Stadtverwaltung, Naturschützern und Forschenden gar nicht richtig grün, wenn es um Maßnahmen für den Erhalt des Gebiets geht, das durch Baumsterben und Dürreperioden bedroht wird. Wie viel darf und wie viel muss die Stadt die Struktur verändern, um das Gebiet resilient gegen den Klimawandel zu machen, ohne dabei den einzigartigen Charakter zu verändern? Diese Frage wird diskutiert.

Dabei geht es um das Verhindern von illegalem Mountainbike-Fahren jenseits der Wege, verbotenem Parken im Wald oder Vermüllung. Frankas Seidel, Stadtwald-Rangerin in Leipzig.

Die Ranger sollen nun aufklären und aufpassen gleichzeitig. „Dabei geht es um das Verhindern von illegalem Mountainbike-Fahren jenseits der Wege, verbotenem Parken im Wald oder Vermüllung“, erklärt Franka Seidel. Auch unerlaubte Trampelpfade und die verbotene Entnahme von Pflanzen nehmen sie in den Blick. Mein Kollege Björn Meine appelliert in seinem Kommentar an die Leipziger, damit die Arbeit der neuen Stadtwald-Ranger erfolgreich sein kann.

Filigrane Schönheit: Eine Skulptur von Ivana Franke in den Leipziger Pittlerwerken. Dort wird gerade die Großausstellung „Dimensions" mit digitaler Kunst vorbereitet. Für Besucher ist sie ab 19. April geöffnet © Quelle: Dirk Knofe

„Dimensions“ in den Leipziger Pittlerwerken – erste Blicke in die Schau. 60 Kunstwerke auf 10.000 Quadratmetern: Am 19. April beginnt in den Leipziger Pittlerwerken „Dimensions“ – eine internationale Großausstellung digitaler Kunst. 60 Kunstwerke auf 10.000 Quadratmetern: Am 19. April beginnt in den Leipziger Pittlerwerken „Dimensions“ – eine internationale Großausstellung digitaler Kunst. Das erwartet die Besucher.

RB Leipzigs Frauen stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Sportchefin Viola Odebrecht erklärt, dass die Mannschaft dort organisch wachsen will, statt mit großen Neuverpflichtungen für Aufsehen zu sorgen. Die frühere Weltmeisterin Viola Odebrecht ist seit fast vier Jahren für den Frauenfußball bei RB Leipzig verantwortlich. Odebrecht erzählt über den fast fixen Aufstieg, Sportchefin Viola Odebrecht erklärt, dass die Mannschaft dort organisch wachsen will, statt mit großen Neuverpflichtungen für Aufsehen zu sorgen. Die frühereist seit fast vier Jahren für den Frauenfußball bei RB Leipzig verantwortlich. Odebrecht erzählt über den fast fixen Aufstieg, die Ambitionen in der Bundesliga und den Mindestlohn für Fußballerinnen.

Nach der Party ist vor der Party: Die Folgen der Tupper-Krise. Hat sich das Eintuppern ausgetuppert? Der Frischhaltedosen-Hersteller Tupperware ist in Geldnöten. Was heißt das für die Kultur des Aufbewahrens? Ruhe bewahren. Hat sich das Eintuppern ausgetuppert? Der Frischhaltedosen-Hersteller Tupperware ist in Geldnöten. Was heißt das für die Kultur des Aufbewahrens? Ruhe bewahren. Eine Glosse von Janina Fleischer

Belantis & Co.: Sachsens Freizeitparks starten mit neuen Attraktionen – und heben teils die Preise an. Der Frühling ist da, und damit auch der Saisonstart für Sachsens Freizeitparks. Die Gäste können sich auf neue Anlagen und Spiele freuen – – und heben teils die Preise an. Der Frühling ist da, und damit auch der Saisonstart für Sachsens Freizeitparks. Die Gäste können sich auf neue Anlagen und Spiele freuen – dafür müssen sie allerdings auch mehr Eintritt zahlen. Doch davon gibt es auch Ausnahmen.

Ab Freitag findet die erste Caggtus in Leipzig statt. Bis Sonntag läuft dann das erste hauseigene Gaming-Event der Leipziger Messe. Neben einer großen LAN-Party warten auf Interessierte auch Show-Events und Stars der Streamingszene.

Fußball Regionalliga Nordost: BSG Chemie Leipzig spielt in Leipzig ab 19Uhr gegen Viktoria 89 Berlin.





