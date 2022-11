Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es auch in Leipzig zahlreiche Aktionen unter dem Motto „Orange Your City“, um auf das Thema aufmerksam zu machen. (Symbolbild)

Auch Leipzig beteiligt sich an der Aktion „Orange Your City“ zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Am 25. November wird etwa das Riesenrad auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt orange leuchten.

