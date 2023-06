﻿„Glaube nicht, dass jeder hier eine klare Meinung hat“: So denkt Connewitz über das Urteil gegen Lina E. und den „Tag X“

Auf Twitter überschlagen sich die Meinungen zum Fall Lina E. Aber wie denkt man im Stadtviertel Connewitz, wo die Leipziger Studentin vor ihrer Festnahme wohnte? Ein Spaziergang mit Gesprächen nur hinter vorgehaltener Hand.

Leipzig. Es ist Donnerstag, vormittags. Die Leipziger Studentin Lina E. ist seit gut zwölf Stunden wieder auf freiem Fuß, als in Connewitz allmählich der Tag beginnt. Rentner tragen Pfandflaschen in den Supermarkt, Studierende bringen Brötchentüten hinaus. Das Stadtviertel, in dem Lina E. zumindest bis zu ihrer Inhaftierung lebte, ist auch das, in dem man die stärksten Meinungen zu dem anderthalb Jahre dauernden Prozess vermutet.