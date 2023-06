﻿Im Steinhagel: So erlebte ein Polizist die Krawalle in Connewitz

Leipzig. Prellungen, Hämatome, Schnittverletzungen: 51 Polizisten sind am ersten Juni-Wochenende im Leipziger Süden verletzt worden. Die linke Szene hatte hier den „Tag X“ nach dem Urteil für die Linksextremistin Lina E. (28) und ihre Mitangeklagten ausgerufen. Einsatzkräfte wurden mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen. Weil mindestens ein Molotowcocktail unmittelbar neben Beamten einschlug, ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen versuchten Mordes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teile der Öffentlichkeit prangern hingegen den Polizeieinsatz an. In einer Online-Petition, die mittlerweile mehr als 5000 Leute unterschrieben haben, ist gar von „unmenschlichen Schlägertrupps“ die Rede. Die LVZ sprach mit einem Beamten der Bereitschaftspolizei, der bei den ersten Ausschreitungen vor dem „Tag X“ im Stadtteil Connewitz eingesetzt war.

Die Schäden an diesem Einsatzhelm zeigen: Im Hagel der Pflastersteine kam auch die Schutzausrüstung der Polizei an Grenzen. © Quelle: Polizei Sachsen

Es war gegen 17 Uhr an diesem 2. Juni, als Sascha Kliche (33) mit seinen Kollegen im Leipziger Süden eintraf. Die für Samstag angemeldete Demo unter dem Motto „United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!“ wurde verboten, worauf alle bundesweit mobilisierten Sympathisanten der linken Szene zum „Massencornern“ nach Connewitz kommen sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Polizeikommissar spürte eine gewisse Anspannung. Er hatte die Gewaltaufrufe insbesondere auch gegen die Polizei auf einschlägigen Internetportalen gelesen. Seiner Lebensgefährtin musste er versprechen, sich regelmäßig zu melden, dass es ihm gut geht. Er selbst versuchte, den potenziellen Gefahren mit all seiner Erfahrung zu begegnen. Seit 2017 Polizist, Studium an der Hochschule der sächsischen Polizei Rothenburg, danach unzählige Einsätze wie dieser. Nach dem Urteil gegen Lina E. wenige Tage zuvor war bereits eine linke Demo im Leipziger Osten eskaliert. „Gebt dem Bullen, was er braucht, 9 mm in den Bauch“, hatten einige Teilnehmer skandiert. „Mich persönlich erschrecken solche Parolen“, so Kliche. „Es ist nur verbal, aber dass man eine solche Grenze überschreitet, ist schockierend.“

Der Freitagabend in Connewitz habe sich zunächst entspannt angelassen. Leute standen oder saßen beieinander. Man redete und trank, auf dem Spielplatz tobte der Nachwuchs. „Ganz normales, überwiegend bürgerliches Klientel“, erinnert sich Kliche. Er und seine Kollegen zeigten rund um Connewitzer Kreuz und Wiedebachplatz Präsenz, klärten die Lage auf. „Mit Einbruch der Dunkelheit konnten wir beobachten, dass sich ein Teil der Leute schwarze Bekleidung anzog“, berichtet der Beamte. „Wir zogen uns zurück, beobachteten das.“ Gegen 22.30 Uhr habe es dann erste Sprechchöre gegeben und Einsatzkräfte seien mit Flaschen, Steinen und Böllern beworfen worden. „Das kam in dem Moment aus dem Nichts“, schildert Kliche.

Farbbeutel gegen das Helmvisier – und die Sicht ist weg

Die Beamten trugen an diesem Abend ihre Körperschutzausstattung mit Schlagschutzwesten und Helm, hatten zusätzlich Arm- und Beinschutz sowie Schilder dabei. Wenn die komplette Ausrüstung angelegt ist, schleppen sie um die 20 Kilogramm zusätzlich. Und doch sind sie auch damit keine unverletzlichen Robocops. 23 Einsatzkräfte wurden in jener Krawallnacht nach Angaben der Polizei verletzt, erlitten Knalltraumata, Prellungen und Hämatome. In Kliches Einheit traf es fünf Beamte. Einer von ihnen musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Er wurde von einem großen Pflasterstein am Kopf getroffen, sein Helm wies erhebliche Schäden auf. „Unsere Ausstattung gibt eine gewisse Sicherheit“, sagt Kliche. „Aber uns ist bewusst, dass dieser Schutz Grenzen hat. In dieser Nacht haben wir diese Grenzen erreicht.“

Neun Tatverdächtige in U-Haft Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am späten Abend des 2. Juni beantragte die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 32 Jahren Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Diese Haftbefehle wurden am 3. Juni durch den Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Leipzig erlassen und in Vollzug gesetzt. Anfang dieser Woche wurde der Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Gegenwärtig befinden sich noch vier Männer im Alter von 25, 28, 28, 32 Jahren wegen ihrer mutmaßlichen Mitwirkung an den Ausschreitungen in Untersuchungshaft. Weitere Haftbefehle wurden nach Krawallen am 3. Juni erlassen. Fünf Beschuldigte (24, 25, 34, 33, 36) kamen hinter Gitter, in zwei Fällen wurden die Haftbefehle gegen eine Frau (18) und einen Mann (27) außer Vollzug gesetzt.

Der Polizeikommissar berichtet von Pflastersteinen, die so groß waren wie zwei Hände. „Ein solcher Pflasterstein kann ein Leben beenden, das kann nicht sein“, sagt er. „Die Intensität des Bewurfs, die Masse der Leute, die daran teilnahmen, das war schon außergewöhnlich.“ Durch die Dunkelheit und die ausnahmslos schwarz gekleideten Gewalttäter seien die Sichtverhältnisse sehr schwierig gewesen. Zumal auch noch Farbbeutel geflogen seien, die bei einem Treffer auf das Helmvisier komplett die Sicht nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwanzig Minuten Dauerbewurf mit Flaschen und Steinen

„Wir waren etwa zwanzig Minuten unter Dauerbewurf, ohne dass wir handeln konnten“, erzählt Kliche. Was macht das mit einem Beamten, wenn er derart massiv attackiert wird? Wird man dann selbst aggressiver? „Stresssituationen trainieren wir“, sagt der stellvertretende Zugführer. „Das polizeiliche Handeln gegen Steinewerfer ist konsequenter, aber in der Regel schießt keiner über das Ziel hinaus, dafür tragen auch wir Vorgesetzten Sorge.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Entschärft wurde die Lage in Connewitz durch einen „Situationslöser“, wie Kliche es nennt. „Erst als wir Reizgas verschossen, zerstreute sich die Menge und wir konnten vorrücken und den Wiedebachplatz absichern.“ Die Masse der Gewalttäter sei vor allem gefährlich, wenn sie geschlossen ist und weit weg steht. Danach hätte die Polizei immer wieder Kleingruppen nachgesetzt, die im Viertel Barrikaden errichteten. Gegen 3 Uhr war der Einsatz für Kliche und seine Kollegen beendet. Am nächsten Tag mussten sie die Leipziger Innenstadt absichern, wo die linksextreme Szene dezentrale Aktionen angedroht hatte.

In einer idealen Welt würde Sascha Kliche gern mit den Steinewerfern reden. Er würde sie fragen, was sie damit erreichen wollen, wenn sie Polizisten angreifen. Warum sie schwere Verletzungen in Kauf nehmen. „Aber man redet nicht mit uns.“

LVZ