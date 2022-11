﻿Amano, Fürstenhof, Zleep: So kommen Leipzigs Hotel-Baustellen voran

An der 63 Meter langen Fassade vom Harmelin-Haus in der Nikolaistraße wurden zahlreiche Schäden repariert. In den Obergeschossen richtet die Hotel-Gruppe Amano nun 56 Apartments und einen „Event-Loft“ ein – angeschlossen an eine Suite mit freistehender Badewanne im Schlafzimmer. Eröffnung: im nächsten Frühjahr.

Leipzig. Gleich zehn größere Hotel-Projekte laufen derzeit in der Leipziger Innenstadt. Ob Neubau oder die Sanierung ehrwürdiger Herbergen – die LVZ gibt hier einen Überblick zum aktuellen Stand der Baustellen und den spruchreifen Plänen.

1) Amano Home: In der Nikolaistraße 57–59 sind die Baugerüste am Harmelin-Haus (eröffnet 1914) gefallen. Passanten können die 63 Meter lange Fassade von Meisterarchitekt Emil Franz Hänsel nun erstmals ohne massive Schäden bewundern. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte, gaubengeschmückte Walmdach wurde rekonstruiert. Im zweiten Quartal 2023 öffnen in den Obergeschossen 56 voll ausgestattete Apartments – mit Küche, Lounge, neuster Technik, teils Schlafsofa zum Aufbetten, erklärte Nadja Dahlmann von der Berliner Hotel-Kette Amano. "Einige der Apartments haben zusätzlich ein teil-offenes Badezimmer oder einen Balkon." Hinzu komme ein "Event-Loft" mit Tisch für zehn Personen, Wohnküche und Loungebereich – angeschlossen an eine Suite mit freistehender Badewanne im Schlafzimmer.

Ein Amano-Hotel mit 267 Zimmern, Konferenzbereich und Tiefgarage entsteht bis 2026 an der Richard-Wagner-Straße. Es bekommt ein Restaurant mit israelischer Küche und eine Skybar mit Kaminzimmer im siebenten Obergeschoss. © Quelle: Amano

2) Amano Hotel: Gleich nebenan soll ab nächstem Jahr ein Hotel-Neubau mit 267 Zimmern, Frühstücksraum, einem großen Konferenzbereich samt Pausenräumen, Tiefgarage und einem Zugang zum Harmelin-Haus folgen. "Herz und Seele des Hauses werden das Restaurant Joseph im Erdgeschoss und eine Skybar mit Kaminzimmer im siebenten Stock", erläuterte Dahlmann. "Joseph steht für israelische Küche und ausgelassene Stimmung am Wochenende." In Berlin gebe es schon lange ein solches, sehr beliebtes Joseph-Restaurant. "Auch in Leipzig freuen wir uns auf viele Besucher. Die Eröffnung ist für 2026 geplant."

Nach langer Ruhephase kommt nun wieder Bewegung in die Baustelle vom Hotel Astoria, aber es bleibt noch viel zu tun. In der Baugrube im Hof der Leipziger Hotel-Legende ist ein See mit grüner Algendecke entstanden. © Quelle: Jens Rometsch

3) Astoria: Nach 33 Monaten Pause wird seit wenigen Tagen wieder an Leipzigs Hotel-Legende gewerkelt. "Die Bautätigkeit geht weiter. Derzeit sind Fassadeninstandsetzungen im Bestand im Gange und die Betonsanierung läuft", erklärte Sascha Hettrich vom Berliner Investor Lianeo Real Estate auf LVZ-Anfrage. Entstehen sollen 250 Zimmer und Suiten, auch mehrere Gastronomie-Angebote und ein Kongresszentrum für bis zu 1000 Gäste. Das Unternehmen spreche noch mit der Stadt über eine "Tektur der Baugenehmigung". Als Fertigstellungstermin für das Vier-Sterne-Plus-Haus, das seit über 25 Jahren leersteht, sei Ende 2025 vorgesehen.

Am Fürstenhof (Mitte) sind die Baugerüste gefallen, die frisch sanierte Fassade wieder sichtbar. Das Fünf-Sterne-Haus soll 2023 öffnen. © Quelle: Jens Rometsch

4) Fürstenhof: Auch an Leipzigs ältestem Luxushotel sind kürzlich die Baugerüste gefallen. Seit 1890 betten am heutigen Tröndlinring 8 hochkarätige Gäste und Stars aus aller Welt ihr Haupt. Im März 2021 hatte der Eigentümer Vicus Group AG den Fürstenhof geschlossen, um die Corona-Krise für eine umfassende Sanierung zu nutzen. "Inzwischen haben wir die Fassaden und den Hof fertiggestellt", so Vicus-Chef Michael Klemmer. Nicht nur die völlig maroden Steigleitungen, auch Hotelküche, Lobby und Bar seien schon komplett erneuert worden. Als Nächstes gehe es mit den 96 Zimmern weiter, die samt der Bäder ein völlig neues Design erhalten sollen. Auch ein ökologisches Energiesparkonzept samt Klimaanlage und Luft-Wärme-Pumpen werde noch umgesetzt, bevor das Fünf-Sterne-Hotel wieder öffnen kann: voraussichtlich im dritten Quartal 2023.

Im Januar 2023 startet der Hochbau für ein „me and all“-Hotel der Lindner-Gruppe auf dem Leipziger Krystallpalast-Areal. © Quelle: Jens Rometsch

5) Lindner Hotel: Erst in der vergangenen Woche hat die Quarterback Immobilien AG den Grundstein für das Quartier "Krystallpalast" östlich vom Hauptbahnhof gelegt. Zu dem Großprojekt gehört auch ein Lindner-Hotel – und zwar das Siebente der Boutique-Marke "me and all" mit 282 Zimmern. Frank Lindner vom Vorstand der Düsseldorfer Hotelgruppe sowie Architektin Sonja Grimbacher kündigten bei der Gelegenheit an, dass der Neubau im Bereich Wintergartenstraße/Hahnekamm ein öffentliches Restaurant samt Eventlocation und Platz für lokale Künstler im Erdgeschoss erhalten wird. Ein Teil der Zimmer werde als Apartments für längere Aufenthalte eingerichtet. Hinzu kommen Coworking-Räume sowie im obersten Stockwerk ein Sport-, Fitness- und Spa-Bereich. Der Hochbau für das Hotel starte im Januar 2023.

Mit bodentiefen Fenstern ist das vierte Leipziger Apartmenthaus der Kette Limehome am Brühl 60 (Bildmitte) fertiggestellt worden. © Quelle: Jens Rometsch

6) Limehome: In einem sehr schmalen Neubau am Brühl 60 kam in diesem Sommer der vierte Leipziger Standort der schnell wachsenden Apartment-Kette dazu. Limehome wurde 2018 gegründet, zählt heute 160 Beschäftigte. Eine Rezeption gibt es bei den komplett ausgestatteten Unterkünften nicht, der Check-in funktioniert nur per Handy und Zugangscode. Die Suiten am Brühl umfassen 20 bis 34 Quadratmeter. Die anderen Häuser finden sich gleich ums Eck in der Ritterstraße sowie in der Jahnallee und Brandenburger Straße. Das Startup aus München verfolgt ein stark digitalisiertes Geschäftsmodell, will in fünf Jahren Marktführer in Europa sein. Wie die Expansion geplant wird, darüber spricht Geschäftsführer Josef Vollmayr schon bald beim zehnten Serviced-Apartment-Kongress "SO!APART", der am 16. und 17. November wieder in Leipzig – in den Felix-Suiten am Augustusplatz – stattfindet.

Für das neue Hotel im früheren Gebäude der Löwen-Apotheke wurden mehrfach Eröffnungstermine angekündigt, aber alle nicht gehalten. Aktuell ruhen die Arbeiten im Nikolaikirchhof offenbar wieder. © Quelle: Jens Rometsch

7) Löwen-Apotheke: Schon mehrfach wurden Eröffnungstermine für ein Hotel mit 66 Zimmern im Gebäude der früheren Löwenapotheke genannt: Erst hieß es Herbst 2021, dann Sommer 2022. Doch in der Grimmaischen Straße 19 geht es offenbar nicht voran. Ein Baugerüst an der Rückseite im Nikolaikirchhof sieht noch genauso aus wie vor zwei Jahren. 2016 hatte die in Nordamerika beheimatete Rumpf-Gruppe den Umbau des denkmalgeschützten Hauses begonnen, das von 1975 bis 1983 als Bezirksapotheke Leipzig errichtet worden war. Im Frühjahr 2021 zogen ins Erdgeschoss wieder eine Apotheke und eine Kosmetik-Marke ein. Eigentlich sollte an der Front zur Nikolaikirche bald ein großes mediterranes Restaurant mit Galerie im Obergeschoss einziehen und das Hotel noch eine Dach-Lounge mit tollem Ausblick bekommen. Wann es soweit ist, bleibt offen.

So soll die Frontfassade vom künftigen Radisson-Hotel in der Berliner Straße aussehen. © Quelle: Fay / Tschoban Voss

8) Radisson-Hotel: Ganz anders entwickeln sich die Dinge an der Berliner Straße 22-30, wo der Entwickler Fay Projects ein "gehobenes" Radisson-Hotel mit 224 Zimmern für die weltweit agierende Fast Lane Hospitality hochzieht. Seit 2020 wuseln am Parthe-Ufer – nur 600 Meter vom Hauptbahnhof entfernt – Bagger und Bodenrammen. Aktuell sind schon die Bodenplatte und große Kräne zu sehen. Wegen Verzögerungen in der Corona-Zeit musste jedoch die Eröffnung auf das dritte Quartal 2024 verschoben werden. Nach den Plänen des Dresdner Architekturbüros Tchoban Voss kommt am Flussufer noch ein dreiteiliger Komplex mit 75 möblierten Wohnungen für längere Aufenthalte dazu, der von der Berliner Medici Living GmbH betrieben wird.

Der Rohbau in der Gottschedstraße 10 (links) steht bereits. Im Sommer 2023 soll gegenüber vom Schauspielhaus ein Stay KooooK Hotel mit 134 Zimmern und Studios eröffnet werden. © Quelle: Jens Rometsch

9) Stay KooooK: In der Gottschedstraße 10 dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Gerüste an einem Hotel-Neubau fallen. 64 voll ausgestattete Studios für längere Aufenthalte (meist mit Balkon) sowie 70 Zimmer soll das Gebäude gegenüber vom Schauspielhaus ab Sommer 2023 bieten. Stay KooooK ist die erste selbst entwickelte Marke der Firma SV Hotel aus Dübendorf bei Zürich. Die Schweizer betreiben sonst vor allem Marriott-Marken wie Renaissance und Moxy. In den Studios auf 22 Quadratmetern sowie den größeren Family-Studios lassen sich die Abstände zwischen Küchenzeile, Kleiderschrank und Bett durch einen Rollmechanismus selbst gestalten. Auch gibt es im Haus extra Esszimmer, Arbeitsbereiche und Spielzimmer mit Billardtisch, Konsole und großem Bildschirm. Im Turmzimmer entsteht eine kleine Bibliothek.

In der Rosa-Luxemburg-Straße 42 entsteht dieser Neubau für die dänische Kette ZleepHotel. Das Drei-Sterne-Haus mit 150 Zimmern soll 2024 aufschließen. © Quelle: ZleepHotel

10) Zleep Hotel: Die dänische Hotel-Kette teilte kürzlich mit, dass sie 2024 ihr erstes Haus in Sachsen eröffnen will. Geplant seien 150 Zimmer in Laufnähe zur Leipziger City – konkret auf einer Brache in der Rosa-Luxemburg-Straße 42 (gegenüber vom List-Haus). Der Drei-Sterne-Neubau erhalte eine Lobby, Rezeption, Snackbar, eigene Parkplätze und biete nachhaltiges Frühstück an. Gesellschafter von Zleep ist die Deutsche Hospitality (weltweit 180 Hotels), welche in Leipzig schon das Steigenberger Icon Grandhotel im Handelshof und das InterCityHotel am Tröndlinring betreibt. Qualität und Nordisches Design zu günstigen Preisen zeichne Zleep aus, so Geschäftsführer Peter Haaber. In die Projektentwicklung stark involviert war auch der Leipziger Architekt Thomas Seeliger. Sein Büro Art Projekt Plan GmbH plant bereits noch einen Neubau mit Apartments für längere Aufenthalte. Dieser soll in einer Kriegslücke am Waldplatz (Ecke Jahnallee) mit dem Namen "Via Regia" und goldfarbenen Fenster-Elementen entstehen.