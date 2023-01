﻿Kunst bewegt und Bewegung wird Kunst: So ist der Winterrundgang in der Spinnerei

Tausende Besucher strömen am Samstag zum Winterrundgang in der Leipziger Spinnerei. Bis 20 Uhr zeigen die Galerien Malerei, Performance, Installation und Videokunst. Es seien diesmal sogar mehr Besucher als vor der Pandemie, sagt Eigen+Art-Galerist Judy Lybke.

Leipzig. Von riesigen abstrakten Kunstwerken über Videoprojekte bis hin zu spannenden Live-Aufführungen: Beim Winterrundgang in der Leipziger Spinnerei ist am Samstag wieder eine enorme Bandbreite an aktueller Kunst zu sehen.

Der Andrang in den Galerien ist enorm, phasenweise bilden sich Schlangen vor den Galerien. Es ist, als wenn auf einen Schlag plötzlich eine ganze Busladung in die Galerie kommt“, meint eine Mitarbeiterin von The Grass Is Greener. „Es sind noch mehr Besucher als vor der Pandemie“, sagt Eigen+Art-Galerist Judy Lybke. Zunächst unter blauem, dann grauem Himmel und schließlich im Regen strömen die Besucher. Schon um die Mittagszeit ist in der Umgebung kaum noch ein Parkplatz zu bekommen.

Superhelden erwachen im Keller

Eigen+Art zeigt zum ersten Mal in Leipzig Kunst des Berliners Raul Walch, der den Raum mit Stoffarbeiten bespielt. Eigenartige Superhelden-Hüllen, die in der Ausstellung herumstehen und fleißig als Selfie-Kulisse genutzt werden, erweckt er in einer im Keller unter der Galerie gezeigten Videoarbeit zum Leben, lässt sie verstörend durch die „Ruinen von Utopia“ geistern.

The Grass Is Greener präsentiert Blumen, Menschen und Tiere von Martin Galle. Er versteht seine üppigen, zumeist lustvoll in Farben schwelgenden Malereien als Porträts. Galles Kunst kontrastiert interessant mit den romantisch-pathetischen Bildern von Martin Paul Müller, der Menschen in Himmeln oder Rauch-Wolken malt.

„Nervenkostüme“ bei Reiter

Kühl und majestätisch türmen sich die vereisten Berge, die Ulf Puder in der Galerie Jochen Hempel zeigt, während Anna Virnich in der Galerie Reiter ihre abstrakten Landschaften aus Textilfragmenten gebaut hat. Kleinere Arbeiten tragen den schönen Titel „Nervenkostüme“. In der Mitte macht sich auf dem Boten eine Arbeit aus Bienen- und Paraffinwachs breit, auf der verwitterte Relikte liegen. Rätselhaft, beinahe elegisch.

So überrascht und bewegt die Kunst in den meisten Ausstellungen. Im Atelier für zeitgenössische Radierung von Vlado & Maria Ondrej verwandelt der südafrikanische Künstler Oupa Sibeko Bewegung wieder in Kunst: Mit Schlittschuhen tanzt er in seiner Performance „Ice - Ice Baby…“ und malträtiert drei Radierplatten aus Zinn zur E-Gitarre. Das Ergebnis soll beim Frühjahrsrundgang zu sehen sein.

