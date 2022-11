Babykurse sind derzeit ausgesetzt. Die Sportbäder Leipzig haben die Wassertemperaturen etwas verringert, um Energie zu sparen. Ziel ist es, den Schwimmunterricht auch im Winter abzusichern.

Leipzig. Wer öfter seine Bahnen in einer der Leipziger Schwimmhallen zieht, merkt schon, dass das Wasser ein wenig kälter geworden ist. Das hat die Sportbäder Leipzig GmbH in einem Stufenplan so festgelegt, um Energie zu sparen. Das ist vor allem in den Schwimmhallen West, Nord, Mitte und im Sportbad an der Elster wichtig, die mit Erdgas beheizt werden.