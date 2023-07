﻿„Wir sind normale Menschen“: Tausende demonstrieren beim CSD in Leipzig

Leipzig. „Was ist denn hier los?“, fragt einer. „Heute ist hier eine Veranstaltung für Schwule, Bisexuelle und Lesben“, erklären Andreas (64) und Frank (60) dem jungen Mann, der sich daraufhin wortlos abwendet. Da sei die Ablehnung schnell zu spüren gewesen, sagen sie. Die beiden Männer sind seit vielen Jahren bei der Kundgebung zum Abschluss des Christopher Street Days (CSD) in Leipzig dabei, setzen stets vom Scheitel bis zur Sohle auf Partnerlook. „Wir gehen auf die Straße, damit auch die Letzten begreifen, dass wir normale Menschen wie Du und ich sind!“, erklärt Andreas. Er und sein Mann erleben auf der Arbeit und im Heimatort bei Wurzen zwar keine direkte Diskriminierung. Doch die Missachtung gegenüber queerer Lebensweisen sei allgegenwärtig. Und es kommt auch immer wieder zu Gewalttaten.

„The future is queer!“ ist der Demonstrationszug überschrieben, bei dem Tausende Menschen bunt, teilweise laut, aber friedlich, um den Ring ziehen. Schätzungen der Organisatoren zufolge haben rund 18.000 Menschen an dem Protest teilgenommen. Die Hitze ist an diesem Sonnabend oft unerträglich. Die Stimmung aber gut – auch von manchen der 20 Wagen kommt eine Erfrischung per Wasserpistole.

CSD Leipzig: „Beschimpfungen erleben wir immer wieder“

Es sind Lesben, Schwule und Bisexuelle, asexuelle, trans- und intergeschlechtliche, nichtbinäre und queere Menschen, die nicht nur Vielfalt feiern, sondern auch dafür demonstrieren. Regenbogenbunt ist die Fahne, die sich viele umgebunden haben. Weltweit gilt die Flagge als Zeichen der Toleranz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht nach Akzeptanz.

„Mir geht es nicht in den Kopf, was man dagegen haben kann, wenn Menschen einander lieben“, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei einer emotionalen Rede auf der Kundgebung. „Wer sich liebt, kann doch nicht falsch unterwegs sein.“ Jung verweist darauf, dass die Angriffe und Straftaten auch mitten in Deutschland deutlich zugenommen haben. „Intolerantes Verhalten, Beleidigungen, Beschimpfungen erleben wir immer wieder“, bestätigt Carmen Camouflage, eine Dragqueen. Sie sei auch schon angespuckt worden. Der Rechtspopulismus und die Beleidigungen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, seien präsenter als noch vor einigen Jahren.

Luftballons und politische Botschaften

„All you need is Love“ heißt es bei der Leipziger Gruppe, zu der Verkehrsbetriebe, Stadt- und Wasserwerke gehören und die etwas dagegensetzen will. „Wir haben Mitarbeiter und Freunde eingeladen. Ihnen bedeutet es viel, wenn ihr Arbeitgeber ein Zeichen für Vielfalt setzt“, so Marc Backhaus, einer der Sprecher.

Für viele wird es ein bunter Nachmittag. Passanten machen Selfies mit einem jungen Mann mit Engelsflügeln. Bunte Luftballons steigen auf und immer wieder mischen sich politische Botschaften in die größte Party ihrer Art in Sachsen, die abends mit einem Prideball im Täubchental zu Ende geht.

Darum ist uns der CSD 2023 wichtig

Was ihnen dieser CSD-Umzug bedeutet, haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber der LVZ gesagt.

Jeremy aus Chemnitz © Quelle: André Kempner

Jeremy (21): „Es ist für mich ein Highlight, die Leute sind nett und hilfsbereit. Deshalb bin ich von Chemnitz nach Leipzig gekommen. Ich bin schwul und lebe das auch offen. Diskriminierungen im Alltag erlebe ich eigentlich nicht.“

Alina und Angelique. © Quelle: Andre Kempner

Alina (15), die von Mutter Angelique (38) und ihrer Familie begleitet wird: „Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut, weil ich im vergangenen Jahr nicht konnte. Als es herauskam, wurde ich in der Schule gemobbt. Jetzt akzeptieren die meisten meine Sexualität. Außer ein paar Leuten, die ich aber ignoriere.“

Jo und Marina (rechts), zwei Neu-Leipzigerinnen. © Quelle: André Kempner

Marina (31): „Als Biologin stehe ich für Vielfalt. Auch hier geht es darum, dass Menschen vielfältig sind und vielfältige Formen ihrer Geschlechtsidentität leben. Natürlich ist es eine positive Entwicklung, dass das Thema präsenter ist. Aber es gibt nach wie vor Diskriminierung, die wir auch im Alltag erleben.“ Freundin Jo (27) ergänzt: „Erfahrungen mit körperlicher Gewalt habe ich wenig, aber es sind oft die vielen kleinen Dinge bis hin zu stereotypen Behauptungen, die verletzen können.“

Elisabeth und Spiderman Tom. © Quelle: André Kempner

Elisabeth (24) „Ich bin hier, weil man auf dem CSD sein kann, wie man ist. Deshalb bin ich aus Magdeburg angereist. Mir ist wichtig, dass die Message des CSD endlich komplett in Deutschland ankommt. Vor allem bei der älteren Generation gibt es viele Vorbehalte und oft wenig Toleranz. Wir wollen zeigen, dass wir normale Menschen sind, nur eben ein bisschen bunter.“ Ihr Begleiter Spiderman Tom (18): „Natürlich werden auch in unserer Community Fehler gemacht. Hier laufen sie zum Glück nicht nackt herum, wie ich es schon auf dem CSD in Berlin erlebt habe.“

Die Dragqueens Holly, Natascha und Carmen (von links). © Quelle: André Kempner

Carmen Camouflage von den Drag Maids: „Wir als Dragqueens sind natürlich auch ein bisschen dafür da, um zu polarisieren und vielleicht auf Konfrontation zu gehen. Wir wollen einfach zeigen, es gibt noch etwas anderes als das heterosexuelle Lager. Aber wir hinterfragen die Reaktionen, kommunizieren viel. Egal ob bei Zugezogenen oder Einheimischen, es gibt in der Gesellschaft mehr Intoleranz und die Hemmschwellen sinken. Auch im Alltag.“

Andreas und Frank. © Quelle: André Kempner

Andreas (64) und Frank (60): „Wir gehen auch auf die Straße, weil immer wieder versucht wird, von öffentlichen Gebäuden die Regenbogenfahne herunterzureißen. Etwa in Wurzen, da wurde sie schon verbrannt. Die sollen uns leben lassen, wie wir sind. Die Vielfalt macht doch gerade eine Demokratie aus.“

LVZ