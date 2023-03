﻿So werden die Geflüchteten in der Stötteritzer Zeltstadt leben

Leipzig. Zwei Doppelstockbetten stehen in jedem Raum. Die Matratzen, Decken und Kissen sind noch in Folien verpackt. Vier Plastikstühle, ein Plastiktisch. Von den sechs Steckdosen ist eine mit dem Kabel einer Leuchtröhre belegt, die ein kaltes Licht spendet. Die beiden Spinde sind leer, zwei weitere sollen nachgeliefert werden, bevor hier jeweils vier Menschen einziehen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind.

Innerhalb von fünf Wochen ist auf dem einstigen Schlamm einer Brachfläche an der Stötteritzer Kommandant-Prendel-Allee eine kleine Siedlung aus sechs großen Zelten mit je um die 14 kargen Vierbett-Zimmern entstanden. Ab Anfang April sollen hier insgesamt 330 Geflüchtete leben. Doch seit Wochen treffen sich hier sonntags Menschen, um dagegen zu protestieren. Einige von ihnen mit einer politischen Agenda, AfD-Politiker etwa. Andere wohnen in der Nähe und sagen, dass sie sich Sorgen machen. Die Stadt informiere zu spärlich, wurde immer wieder moniert.

Vierbett-Zimmer ohne Tür

Nun, zumindest dieser Vorwurf lässt sich seit diesem Samstag schwer aufrechterhalten. Bei einem „Tag der offenen Tür“ standen Lokalpolitik und Verwaltung bereit für die Fragen: Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) ebenso wie Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst, Schulamtsleiter Peter Hirschmann und mehrere Abteilungsleiter. Mehr als 100 Menschen nutzten das Angebot: Familien mit Kindern, Rentner, junge Leute, Kirchenvertreter, auch einige Stadträte. „Miteinander zu reden, das hilft“, hofft Bürgermeisterin Münch. „Wir nehmen es ernst, wenn jemand Angst hat.“ Die SPD-Politikerin überlegt kurz und fügt dann an: „Auch wenn es mir heute nicht bei jedem Gespräch gelungen ist, diese Angst zu nehmen.“

Sozialbürgermeisterin Martina Münch (rechts) im Gespräch mit einer Anwohnerin. © Quelle: Dirk Knofe

Die Wände eines Vierbett-Zimmers reichen nicht ganz bis zum Zeltdach. Türen fehlen, und es werden auch keine eingebaut; lediglich schwer entflammbare Vorhänge sollen den Menschen später etwas Privatsphäre geben. Kühlschränke und Kochplatten werden nicht erlaubt sein – wegen des Brandschutzes. Und wegen der Hygiene: Für Nager stellen die Zeltwände kein großes Hindernis dar. „Länger als eine Woche“, seufzt Falk Johne, „würde ich hier nicht wohnen wollen“.

Festival-Firma betreut die Zeltstadt

Es hat ein gewisses Gewicht, dass er das sagt: Johne ist Geschäftsführer der Saxonia Catering GmbH. Die ursprüngliche Spezialfirma für Festivalbewirtung hat die Zeltstadt aufgebaut und wird ihren alltäglichen Betrieb organisieren. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Schichtwechsel für Sicherheit und Essensversorgung, Reinigung und Hausmeister-Tätigkeiten zuständig sein. Auch vier Sozialarbeiter gehören zum Team. Das Unternehmen betreibt bereits eine ähnliche Zeltstadt für Geflüchtete am Deutschen Platz in Leipzig.

„Es ist eine Notunterkunft“, sagt Johne. „Und es ist gut, dass man das sieht.“ Warm, sauber, funktional – „nicht weniger, aber auch nicht mehr“. Der einzige Vorzug gegenüber einer richtigen Wohnung sei, „dass wir sie aufstellen können, bevor bei einem Bauprojekt überhaupt das Planungsverfahren beginnt“. Schläuche einer Heizlüftung transportieren die Wärme einer Ölheizung in die Zelte. Außenwände und Fußböden sind gedämmt, das Zeltdach hingegen nicht. Waschräume und Toiletten haben eigene Container, wo es zudem zehn Waschmaschinen geben wird. „Ein Mensch sollte hier nur für den Übergang leben“, betont Johne.

Angst vor „Sodom und Gomorra“ in Stötteritz

Ein Besucher habe ihm vorgeworfen, „Sodom und Gomorra“ nach Stötteritz zu holen. „Aber das wird nicht passieren“, stellt er klar. Das zeigten ihm die Erfahrungen vom Deutschen Platz, wo momentan Angehörige von zwölf Nationen auf engem Raum miteinander lebten. „Klar wird da auch mal gestritten. Aber es läuft insgesamt erstaunlich entspannt. Jedenfalls stauen sich dort bislang nicht in einem Maße die Aggressionen, dass sie sich zwangsläufig in der Umgebung entladen.“ Die Gäste am Tag der offenen Tür teilt Johne grob in drei Gruppen: „Die, die mit zumindest vordergründig sachlichen Argumenten dagegen sind; die, die ohne sachliche Argumente dagegen sind; und die, die unterstützen wollen.“

Ohne Polizei geht es offenbar nicht: Tag der offenen Tür der künftigen Zeltstadt für Geflüchtete in Stötteritz. © Quelle: Dirk Knofe

Kommt man als Reporter mit den Besuchern ins Gespräch, ist es an diesem Tag nur die dritte Gruppe, die mit dem eigenen Namen zur eigenen Meinung steht. Anja Piske zum Beispiel spricht von einer Weltlage, in der laut Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen rund 103 Millionen Menschen vor der Gewalt in ihrer jeweiligen Heimat fliehen. Mehr als je zuvor. „Vor dieser Realität die Augen zu verschließen, ist nicht zukunftsfähig“, sagt sie. „Wir sind in einer privilegierten Lage. Es ist wichtig, dass wir die Hand offen halten.“ Auch Diana Zöller wirbt für mehr Verständnis. „Wie muss es auf Menschen wirken, die über das Mittelmeer vor einem Krieg geflüchtet sind, wenn hier sonntags Leute vor ihnen stehen und rufen, dass sie verschwinden sollen?“

Alexander Zöller vom Stötteritzer Bürgerverein will zwischen Stadtverwaltung, Geflüchteten und besorgten Bürgern vermitteln. © Quelle: Dirk Knofe

Wie die zwei Frauen engagiert sich auch Alexander Zöller im Stötteritzer Bürgerverein. „Wir wollen unsere Mithilfe anbieten“, sagt er. „Als Ansprechpartner für die Stadtverwaltung und die Geflüchteten, aber auch als Vermittler für die Bürger, die sich sorgen.“ Eine der Letztgenannten ist eine Rentnerin, die abwinkt, wenn man sie nach ihrem Namen fragt. „So, wie die hier leben sollen, das wird Probleme bringen, garantiert“, viele Asylbewerber würden „hergelockt“, behauptet sie. „Aber es gibt auch welche, die wirklich fliehen.“ Nur sei es ungerecht, wie die Europäische Union die Geflüchteten unter den Mitgliedsländern aufteile. Eine Lehramtsstudentin, die ebenso wenig preisgeben möchte, wie sie heißt, widerspricht: „Wir müssen mit den Geflüchteten solidarisch sein.“ Aber sie verstehe nicht, warum die Stadt damit eine Privatfirma beauftrage, „die auf Gewinn aus ist“. Ihre Befürchtung: „Das ist zum Scheitern verurteilt.“

Wer genau kommt, ist noch nicht klar. Um Spannungen zu vermeiden, sollen allein reisende Frauen und Männer in unterschiedlichen Zelten wohnen. Auch auf Religionen, Nationalitäten und Altersstruktur will das Sozialamt bei der Aufteilung achten. Familien bleiben zusammen, Kinder sollen auf die Grund- und Oberschulen in der Umgebung verteilt werden, kündigt Schulamtsleiter Hirschmann an, vorzugsweise in bestehende DaZ-Klassen, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird.

Drei Mal täglich wird für die Geflüchteten ein Buffet aufgebaut werden. © Quelle: Dirk Knofe

In einer Baracke, die hier schon vor dem Aufbau der Zeltstadt stand, ist eine Kantine eingerichtet. Das Essen wird zugeliefert, drei Mal täglich wird ein Buffet aufgebaut werden. Auch eine Spielecke soll es geben und einen Bereich, in dem sich Anwohner und Geflüchtete begegnen können. „Ich bin froh“, sagt Sozialamtschefin Kador-Probst am Ende, „dass heute auch viele da waren, die helfen wollen“. Vereine, Kirchengemeinden, Kitas, Schulen – „wir brauchen Menschen, die offen sind. Denn als Ämter alleine werden wir es nicht schaffen.“