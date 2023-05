﻿Wasser, Flanieren oder Radfahren: So genießt Leipzig das Sommer-Wochenende

Kann man bei 18 Grad schon anbaden? Wird alkoholfreier Aperol Spritz das Sommergetränk 2023? Und gibt es am Störmthaler See jetzt endlich Schatten? Ein Fotograf und ein Reporter suchen Antworten auf die ersten Fragen des jungen Sommers.

Leipzig. „Zuerst fühlen die Menschen das Notwendige, dann achten sie auf das Nützliche, darauf bemerken sie das Bequeme, weiterhin erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt der Luxus, schließlich werden sie toll und zerstören ihr Erbe“ – das schrieb der italienische Philosoph Giambattista Vico im Jahr 1725. Und ein wenig ist es so auch mit dem Sommeranfang in Leipzig. Am Anfang steht da die leere Tube Sonnencreme vom letzten Jahr. Der platte Fahrradreifen und kein Nextbike in der Nähe. Und wo ist eigentlich dieser wunderbare Strohhut vom letzten heißen Tag vor vielen, vielen Monaten?