﻿Waschbär und Staudenknöterich – SPD fordert Strategie in Leipzig gegen invasive Arten

Waschbär und Staudenknöterich vertreiben einheimische Tiere und Pflanzen. Die SPD fordert, einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, wie die Stadt Leipzig künftig mit solchen nichtheimischen Arten umgehen will.

Leipzig. Den Waschbären fallen Amphibien, Vögel oder Muscheln zum Opfer. Der japanische Staudenknöterich breitet sich im Uferbereich von Bächen und Flüssen aus, vertreibt einheimische Gewächse und im Schilf brütende Vögel. Riesenbärenklau und Beifußblättrige Ambrosie können allergische Reaktionen bei Menschen und bei Tieren auslösen. Der gemeine Sonnenbarsch, in Teichen oft bewusst eingesetzt, kann sich ohne Fressfeinde ungehindert vermehren. Das südafrikanische Greiskraut, das für Pferde und andere Tiere giftig ist, hat sich auf der Deponie Seehausengroßflächig angesiedelt.

Das sind nur wenige Beispiele, wie gebietsfremde und invasive Arten – im Fachbegriff Neobiota genannt – in die heimische Flora und Fauna eindringen, hiesige Pflanzen und Tiere verdrängen, sich ohne natürliche Feinde ausbreiten. „Die Europäische Union hat eine Liste mit invasiven Arten herausgegeben, die im Auge behalten werden müssen, und die Länder und Kommunen gebeten, dies umzusetzen“, sagt Andreas Geisler (SPD). Während der Freistaat Sachsen einen Maßnahmenkatalog herausgebracht hat, gibt es bislang keine offiziellen Reaktionen in der Stadt Leipzig. „Es gibt aber Arten, deren Population überhand nimmt. Der Waschbär ist ein Beispiel, aber es gibt auch Insekten, die hier heimisch werden oder die im Winter nicht absterben, weil es zu warm ist“, so Geisler. Auch Kleingärtner, die ihre Abfälle „in die Pampa“ werfen, würden dazu beitragen, dass sich viele Pflanzen vermehren und in die Nahrungskette eindringen. Deshalb müsse die Stadt einen Strategie- und Maßnahmenplan entwickeln.