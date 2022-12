﻿Erst Steinwurf, dann Einbruch in SPD-Parteibüro im Leipziger Zentrum-Ost

In das SPD-Parteibüro im Leipziger Zentrum-Ost wurde am Sonntag eingebrochen. (Symbolbild)

Unbekannte sind am Sonntag in das Parteibüro der SPD in der Rosa-Luxemburg-Straße im Leipziger Zentrum-Ost eingebrochen. Die Polizei prüft eine politische Motivation der Tat.

