Vor RB-Spiel: Stadt zufrieden mit neuem Stadionsperrkreis – plant aber Änderungen

Leipzig. Verkehrsstau und Falschparker sind kein seltener Anblick bei Spielen von RB Leipzig in der Red-Bull-Arena: Beim ersten Saisonheimspiel der Leipziger gegen den VfB Stuttgart mit circa 46.000 Fußballfans hat die Stadt deshalb ein neues Verkehrskonzept getestet. Das erste Fazit falle positiv aus, teilte die Stadt am Montag mit.

Demnach seien größere Staus am vergangenen Freitag rund um das Stadion vermieden worden. „Es lässt sich festhalten, dass der erweiterte Sperrkreis die An- und Abreise zum und vom Stadion für den Großteil der Fans sicherer und schneller gemacht hat“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Und auch die Polizei hatte bereits am Samstag ein erstes positives Fazit gezogen.

Drei Stunden vor dem Anpfiff griff das neue Konzept. Von da an wurde der Ranstädter Steinweg/ Jahnallee in Richtung Red-Bull-Arena gesperrt. Gleiches galt für die Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Westplatz und Sportforum in Richtung Norden. Zudem wurden sämtliche Zufahrten zum Waldstraßenviertel geschlossen – mit Ausnahmen für Anwohnerinnen und Anwohner.

Lob und Verbesserungsbedarf

Auf dem Ranstädter Steinweg und der Jahnallee hätte sich das neue Konzept gut beobachten lassen. Der Stadt zufolge wurden Straßenbahnen auf dieser Strecke bisher oft durch viel Verkehr verlangsamt. Das sei am Freitag ausgeblieben. Zudem hätte sich der Anreiseverkehr nicht auf andere Abschnitte der Leipziger Verkehrsbetriebe verlagert. Als weitere Vorteile listet die Stadt eine „entspanntere“ Anreise für Fußgänger und Radfahrerinnen sowie eine rege Nutzung der P+R-Anlagen am Stadtrand auf.

Verbesserungswürdig ist laut Verwaltung die Umleitung über die Gerberstraße und die Emil-Fuchs-Straße. Anscheinend hätte sich der Verkehr anfangs in Höhe des Tröndlinrings gestaut, da Verkehrsteilnehmer die nördliche Umleitung nicht nutzten. In Zukunft brauche es deshalb eine bessere Ausschilderung. Zudem werde die Ampelschaltung an der Haltestelle Sportforum Süd möglicherweise angepasst, um einen höheren Durchfluss für Autos zu gewähren.

