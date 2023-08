Ferienendspurt: Sportbad an der Elster erweitert Öffnungszeiten

Leipzig. Wer trotz schlechten Sommerwetters morgens seine Bahnen ziehen möchte, kann das ab kommender Woche im Sportbad an der Elster tun. In den letzten beiden Wochen der Sommerferien weitet das Schwimmbad seine Öffnungszeiten aus. Es hat vom 7. bis 20. August zusätzlich montags bis donnerstags zwischen 7 und 10 Uhr auf, wie die Leipziger Sportbäder mitteilten. Ebenfalls planmäßig für Besucher offen sei die Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegen des schlechten Wetters würden sich die Leipziger Freibäder allerdings vorbehalten, kurzfristig früher zu schließen. „Besucher sollten im Zweifel im jeweiligen Lieblingsbad anrufen und sich nach der Öffnung erkundigen“, heißt es von den Sportbädern. Dort seien neben Schwimmbecken noch weitere Freizeitanlagen wie Tischtennisplatten, Beachvolleyballfelder und Spielplätze vorhanden.

Lesen Sie auch

Sportbad an der Elster (Antonienstraße 8): Öffnungszeiten vom 7. bis 20 August montags bis donnerstags 7 bis 10 Uhr und 12 bis 19 Uhr (Mo, Do), bzw. 12 bis 20.30 Uhr (Di, Mi).

Schwimmhalle Nord (Kleiststraße 54): täglich (außer freitags) 10 bis 19 Uhr geöffnet.

LVZ