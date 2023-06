﻿Leipzigs Tunnelbau-Pläne: Wann das Sportforum ein U-Bahnstation bekommen könnte

Leipzig. Unter Experten ist es unstrittig, dass ein Ost-West-Tunnel für die S-Bahn Leipzigs Verkehrsprobleme deutlich entschärfen würde. Auch die Politik steht hinter diesem Plan: Sowohl der Freistaat Sachsen als auch führende Vertreter der Nahverkehrsverbände aus Sachsen-Anhalt und Leipzig haben erklärt, dass sie die „Erfolgsgeschichte“ des Netzes fortschreiben wollen. Und vor der Wahl des aktuellen Stadtparlaments hatten sich auch gleich drei Parteien für neue Tunnellösungen ausgesprochen – neben der SPD die CDU und die AfD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber fest steht auch: Ohne die Hilfe des Bundes ist eine auskömmliche Finanzierung dieses mehrere Milliarden Euro teuren Projekts illusorisch; der Freistaat Sachsen könnte diese Kosten nie alleine stemmen. Und die Bundeshilfen dürften erst fließen, wenn Leipzig deutlich mehr als eine Million Einwohner zählt.

Ein neues Kreuz unter dem Hauptbahnhof Leipzig

Doch beim jahrelangen Disput über das Mammutprojekt wurden bereits Pflöcke eingeschlagen, die beim Bau Berücksichtigung finden dürften. So ist allgemeiner Konsens, dass eine zweite Leipziger S-Bahn-Strecke nur genug Fahrgäste finden wird, wenn sie den Hauptbahnhof direkt ansteuert. Unter dem Hauptbahnhof müsste dafür ein unterirdisches Kreuz gebaut werden, heißt es. Auch der favorisierte Streckenverlauf ist schon relativ klar: Die Ost-West-Route müsste von Plagwitz zur Lindenauer Angerbrücke und von dort unter der ­Jahnallee zum Hauptbahnhof verlaufen, heißt es unter Experten. Und von dort weiter in die dicht besiedelten Wohngebiete im Leipziger Osten führen. Ein Vorteil: Das Leipziger Sportforum würde direkt angeschlossen – die Autoflut, die bei Groß-Events regelmäßig das Stadtgebiet überschwemmt, würde deutlich abebben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Experten sehen langfristige Vorausplanungen für dieses Mega-Projekt kritisch. Ein so großes Vorhaben könne man nicht beliebig lange vorausplanen, weil die Planung dann sehr unscharf werde, heißt es. Auch die Genehmigungsbehörden des Bundes würden bei einem so teuren Projekt wie einem mindestens sieben Kilometer langen zweiten S-Bahn-Tunnel nur sichere Entwicklungsszenarien akzeptieren.

Realistisch sei nur eine Vorausschau für maximal zehn oder 15 Jahre, und in dieser Zeit werde Leipzig wohl auch bei einer optimistischen Entwicklung keine Einwohnerzahl von deutlich über eine Million erreichen. Dies um so mehr, da es das erfreuliche Bevölkerungswachstum nur in der Stadt und den Kommunen in ihrem 20-Kilometer-Umkreis gebe. Weiter weg stagniere die Bevölkerung oder gehe sogar deutlich zurück.

Ein Tunnel für Straßenbahn unter der Jahnallee

Deshalb empfehlen Verkehrsexperten der Stadt, ihre Straßenbahnen auf längeren Strecken unter die Erde zu bringen und sie so schneller zu machen – am besten ebenfalls auf einer West-Ost-Achse, die den Hauptbahnhof direkt anbindet. Dies könne auch etappenweise geschehen, zum Beispiel indem die Straßenbahn in einem ersten Schritt vom Hauptbahnhof unter der Jahnallee bis zum Sportforum in den Untergrund verlegt wird und später weitere Strecken vom Hauptbahnhof in die bevölkerungsreichen Stadtteile des Leipziger Ostens folgen, heißt es. Dies sei deutlich preiswerter als ein Tunnel und entspreche auch dem tatsächlichen Bedarf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der für den Ausbau des S-Bahn-Netzes zuständige Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig will demnächst mit einer Ausschreibung die Rahmenbedingungen des Projekts klären und damit eine Grundlage für die öffentliche Diskussion legen. Das Ergebnis könnte bei einem optimalen Verlauf Ende nächsten Jahres vorliegen und anschließend könnte über das notwendige Geld geredet werden, heißt es. Wenn eine Finanzierung gelingen könnte, wäre es vorstellbar, im Jahr 2025 mit den Planungen zu beginnen. Da die Planung und der Bau des deutlich kürzeren ersten Leipziger City-Tunnels rund 14 Jahre gedauert haben, könnten frühesten 2040 die ersten Bahnen durch die neue Ost-West-Röhre fahren.

Leipzigs Liberale haben deshalb bereits vor vier Jahren die Untertunnelung der Jahnallee ins Gespräch gebracht. Dadurch werde das Nadelöhr zwischen Thomasiusstraße und Waldplatz nachhaltig entschärft, die Straßenbahnen stünden nicht mehr im Stau und könnten ihre volle Leistungsfähigkeit ausspielen, hieß es. Hinzu käme, dass der Waldplatz zu einem echten Stadtplatz entwickelt werden könnte.

Konkrete Planungen dafür gibt es bislang allerdings noch nicht. Auch nicht für einen Autotunnel unter der Jahnallee, den die Leipziger AfD ins Gespräch gebracht hat.

LVZ