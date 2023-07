Grimmaische Straße

Die Leipziger Sportscheck-Filiale muss bald ihr angestammtes Domizil in der Grimmaischen Straße verlassen. 1999 wurde sie – als größte in Ostdeutschland – mit einem eigenen Kletterfelsen eröffnet.

Die Tage der Leipziger Sportscheck-Filiale in der Grimmaischen Straße sind gezählt. Die Münchner Handelskette muss ihre größte Niederlassung in Ostdeutschland aufgeben. Überraschend zieht eine Modemarke ein. Der Wechsel hat weitere Folgen für die Läden in der City.

