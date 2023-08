Feuerwehreinsätze

Eilenburg: War es Brandstiftung? Polizei ermittelt nach Feuer in einer Laube

Nach einem Brand einer Laube in einer Kleingartenanlage in Eilenburg am Sonnabendmorgen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Ebenfalls am Samstag musste die Feuerwehr zu einem Feuer in einem Wohnhaus ausrücken.