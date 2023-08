﻿Sprengmeisterin bringt 170-Meter-Schornstein in Leipzig zu Fall

Leipzig. Bei den Stadtwerken ist der Countdown für die Sprengung des 170 Meter hohen Schornsteins auf ihrem Gelände an der Arno-Nitzsche-Straße angelaufen. Das Bauwerk gilt als das höchste Wahrzeichen der Braunkohle-Ära in Leipzig und soll am Sonntag, 10. September, gesprengt werden.

Von 1987 bis 1996 wurden auf diesem Areal rund 21 Millionen Tonnen Rohbraunkohle verbrannt, um die Fernwärmeversorgung der Stadt zu gewährleisten. Dies war damals mit enormen Umweltbelastungen verbunden. Augenzeugen berichten, dass dort die Produktion wegen der extremen Luftverschmutzung unterbrochen werden musste, wenn die Partei- und Staatsführung der DDR zum Rundgang auf der Alten Messe unterwegs war.

Wenn am 10. September alles nach Plan läuft, wird der Schornstein mit rund 100 Kilogramm Sprengstoff zu Fall gebracht. Mit Staub sei zu rechnen, vor allen Dingen bei Trockenheit und Wind, heißt es.

Am Sprengtag wird rund um das Gelände eine Sperrzone eingerichtet. Sie muss an jenem 10. September bis 8 Uhr von allen Personen verlassen worden sein. Auch das Betreten des Bereichs und jeglicher Aufenthalt innerhalb sowie außerhalb der darin befindlichen Gebäude ist ab diesem Zeitpunkt bis zum Abschluss der Sprengarbeiten verboten. Wegen der zu erwartenden Staubentwicklung müssen die Anwohner auch ihre Fenster geschlossen halten, Klimaanlagen abstellen und die Rollläden herunterlassen.

So verläuft die von der Stadtverwaltung für die Sprengung eingerichtete Sperrzone. © Quelle: Leipziger Stadtwerke

Betroffen vom Sperrkreis sind die folgenden Grundstücke und dazugehörigen Gebäude: die Arno-Nitzsche-Straße 29, 31 A, 30, 32, 35, 35 A und 37, die Köhraer Straße 5, 6, 7, 9 und 14, die Meusdorfer Straße 80, die Threnaer Straße 1, 1 A, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 und 13, Teile des Kleingartenvereins „Reichsbahn Connewitz“ sowie Teile des Kleingartenvereins „Waldidyll“.

Organisiert wird die Sprengung von der Abbruchfirma Reinwald aus Böhlen. Sie hat im Jahr 2007 die Industriehalle abgebrochen, die für das Gondwanaland im Zoo weichen musste. Auch der Rückbau des über 200 Meter hohen Schornsteins der Firma Bell Flavors in Leipzig-Miltitz gehört zu den Referenzen des Unternehmens. Für den Schornstein auf dem Stadtwerke-Areal arbeitet es mit Thüringer Partnern zusammen.

Schornstein soll in Nord-Süd-Richtung fallen

Zu diesen gehört Ulrike Matthes, die Sprengmeisterin der Thüringer Sprenggesellschaft. Sie leitet den Einsatz in Leipzig. „Der Schornstein wird durch eine Dreifach-Faltung mit wechselseitig geöffneten Sprengmäulern in Nord-Süd-Richtung niedergeführt“, sagt sie. „Wegen der Staubbelastung sollten auch die Anwohner über den Sperrkreis hinaus die Fenster schließen, sensible Bebauungen abdecken und Luftansaug-Anlagen abschalten.“

Die Thüringer Experten haben bereits 451 Schornsteine erfolgreich zu Boden gestreckt. Darunter waren die Stahlbeton-Riesen der Kraftwerke Franken II (202 Meter), Gera Süd (120 Meter), Westerholt (300 Meter) und Castrop-Rauxel (230 Meter).

Die anspruchsvollste Sprengung, die Ulrike Matthes durchgeführt hat, war der Abbruch des zweiten Weißen Riesen in Duisburg. Wer sich das Video im Internet anschaut, sieht, wie vier Teile eines Mega-Blocks mit 320 leeren Wohnungen passgenau nacheinander in sich zusammenfallen. Perfekter „Rückbau“, wie es Experten nennen. In Sekundenschnelle.

