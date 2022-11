﻿Konzept beauftragt: Stadt soll stärker gegen Parkchaos am Stadion vorgehen

Leipzigs Stadtrat will das Parkchaos rund ums Stadion bei Großveranstaltungen nicht mehr hinnehmen. Er hat die Stadt beauftragt, ein Konzept vorzulegen und stärker gegen Verstöße vorzugehen.

Leipzig. Da steht ein Porsche mitten auf dem Fußweg und blockiert Rettungswege. Fußgänger kamen nicht vorbei, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei Fußballspielen in der Red Bull Arena sowie gleichzeitigen Shows in der Arena Leipzig werden meist nicht nur das angrenzende Waldstraßenviertel von anreisenden Fans zugeparkt, sondern auch viel zu oft die Grünflächen in und um den Leipziger Auwald. Etwa am Elsterwehr, bis hinein ins Landschaftsschutzgebiet. Viele Straßen sind dicht – es gibt Staus. In der inneren Jahnallee kommen dann oft die Straßenbahnen nicht voran. Gehwege, Kreuzungen und abgesenkte Borde werden regelmäßig zugestellt und sind insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen nicht sicher zu passieren. Andererseits stehen fußläufig gelegene Parkhäuser, wie etwa jenes am Zoo, ziemlich leer. Die Verstöße, so der grüne Umweltpolitiker Jürgen Kasek, werden aber nicht nur von Auswärtigen begangen. „Für viele, die aus dem Umland kommen, ist es lukrativer so nah wie möglich am Stadion zu parken. Viele kalkulieren die Bußgelder bewusst ein“, sagt er. Der Stadtrat will das nicht mehr hinnehmen und hat auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen ein Sofortprogramm bei der Verwaltung beauftragt, um das Parkchaos bei Großveranstaltungen rund um Stadion, Arena und Cottaweg zu mildern. 36 Abgeordnete waren dafür, 18 dagegen. Das Konzept soll noch in diesem Jahr vorliegen.