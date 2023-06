﻿Größerer Sperrkreis: Stadt sperrt künftig auch Zufahrtsstraßen zur Red-Bull-Arena

Leipzig. Weniger Verkehrschaos auf von Autos verstopften Straßen rund um die Red-Bull-Arena, dafür freie Fahrt für Straßenbahnen: Leipzig wird beim Spiel von RB Leipzig am 5. August einen erweiterten Stadion-Sperrkreis testen. Das kündigten die Stadtverwaltung, der Fußball-Bundesligist und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Dienstag an.

Bislang ist schon das Waldstraßenviertel bei RB-Heimspielen für den Autoverkehr dicht. Das neue Konzept umfasst nunmehr auch Zufahrtsstraßen zum Stadion. Dies soll die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern und für die Fans attraktiver machen.

Jahnallee ist Achillesferse des ÖPNV

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) erhofft sich davon einen „ungehinderten Fluss“ für die Straßenbahnen insbesondere durch die Jahnallee. „Das macht unsere Betriebsabläufe einfacher“, sagte LVB-Chef Ulf Middelberg. Denn bislang hatte sich an Heimspieltagen vor allem die Jahnallee als Achillesferse des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erwiesen. Weil sich dort Autos streckenweise die Fahrbahn mit der Straßenbahn teilen müssen und Fußwege häufig die Menschenmassen vom und zum Stadion gar nicht aufnehmen können, kamen die Bahnen dort meist nur sehr langsam voran.

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (l.), RB-Vorstand Ulrich Wolter (M.) und LVB-Chef Ulf Middelberg stellen das Konzept für einen erweiterten Sperrkreis um die Red-Bull-Arena vor. © Quelle: Andre Kempner

Den Spielgegner am 5. August wollte RB-Vorstand Ulrich Wolter noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird voll“, sagte er. Rund 47 000 Fans werden dann also erwartet. Im vergangenen Jahr hatte Leipzig vorm Start in die neue Saison Liverpool zu Gast. An zwei weiteren Spieltagen (Termine werden festgelegt, sobald der neue Spielplan steht) soll das erweiterte Sperrkonzept dann ebenfalls noch getestet werden – um es dann künftig „gegebenenfalls regelmäßig bei den Heimspielen von RB Leipzig anzuwenden“.

Das sieht das erweitere Sperrkreis-Konzept konkret vor:

Vor dem Spiel

Drei Stunden vor Anpfiff werden Ranstädter Steinweg und Jahnalle stadtauswärts für den Autoverkehr gesperrt. Ebenfalls ist es in dieser Zeit unmöglich, vom Westplatz durch die Friedrich-Ebert-Straße zum Waldplatz zu fahren. Der bisherige Sperrbereich bleibt für diese Zeit unverändert bestehen. Das heißt, die Einfahrt ins westliche Waldstraßenviertel – begrenzt durch die aktuell wegen Bauarbeiten ohnehin gesperrte Waldstraße, Gustav-Adolf-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Goyastraße – ist für Kraftfahrzeuge nicht möglich. Gleiches gilt für das östliche Waldstraßenviertel, das von Waldstraße, Jahnallee, Leibnizstraße und Elstermühlgraben begrenzt wird. Bewohner des Viertels haben jedoch auch weiterhin Zufahrtsmöglichkeiten.

Der erweiterte Sperrkreis vor dem Spiel. Die Umfahrung des Ranstädter Steinwegs und der Jahnallee ist über die Käthe-Kollwitz-Straße möglich. © Quelle: Stadt Leipzig

Nach dem Spiel

Bis eine Stunde nach Spielende werden Jahnallee und Ranstädter Steinweg dann in stadteinwärtiger Richtung für den Autoverkehr gesperrt. Zudem ist die Jahnallee an der Haltestelle Sportforum auch stadtauswärts nicht befahrbar, um Stadionbesuchern einen sicheren Zugang zur Haltestelle zu ermöglichen.

Nach Ende des RB-Spiel werden innere Jahnallee und Ranstädter Steinweig stadteinwärts gesperrt, stadtauswärts ist die Jahnallee dann an der Haltestelle Sportforum gesperrt. © Quelle: Stadt Leipzig

„Wenn wir die Hauptachse Jahnallee sowohl bei der An- als auch Abreise störungsfreier gestalten, den Stau und falsch geparkte Autos da rauskriegen, haben wir die Chance, große Mengen von Fans viel entspannter zum Stadion zu befördern und die Kapazitäten der LVB bestmöglich zu nutzen“, gab sich RB-Vorstand Wolter zuversichtlich.

In den vergangenen Monaten waren Polizei und Ordnungsamt bei den Heimspielen von RB verstärkt gegen Falschparker im Stadionumfeld vorgegangen. Hunderte Autofahrer bekamen Strafzettel. Dutzende Pkw wurden abgeschleppt, unter anderem weil sie im Auwald parkten.

Die LVB-Karte zeigt, wie man von den Park-and-Ride-Plätzen zum Stadion kommt und wie lange die Fahrt dauert. © Quelle: LVB

Bald mehr als 3000 Fahrradstellplätze

Knapp eine Million Fans kommen jedes Jahr zu den Spielen in der Red-Bull-Arena. „Wir wollen, dass Menschen den ÖPNV nutzen“, so Wolter. Deshalb können die Zuschauer mit ihrem Ticket auch gratis mit den Öffentlichen fahren. Darüber hinaus will RB viele Zuschauer dazu ermuntern, mit dem Fahrrad zu kommen. Bislang gibt es 1600 Radabstellplätze auf der Festwiese. „Das Angebot wird zur neuen Saison noch einmal verdoppelt auf über 3000“, kündigte Wolter an.

