Gratis-Weihnachtsbäume: Exemplare vom Leipziger Weihnachtsmarkt für Daheim

Wer noch keinen Weihnachtsbaum besitzt, hat ab Donnerstag die Möglichkeit, einen Gratis-Baum in der Leipziger Innenstadt zu ergattern. Die Stadt verschenkt die Tannen vom Weihnachtsmarkt.

Leipzig. Es ist mittlerweile Tradition geworden: Zum Ende des Leipziger Weihnachtsmarktes werden die Tannen aus der Dekoration des Marktes verschenkt. Schon so mancher Leipziger ist auf diesem Weg kurz vor den Feiertagen zu einem Gratis-Weihnachtbaum gekommen. In diesem Jahr können die Tannen ab 22. Dezember, dem vorletzten Tag des weihnachtlichen Treibens in der Innenstadt, abgeholt werden.

Laut Marktamt können alle Leipzigerinnen und Leipziger ab 16 Uhr zu verschiedenen Abholstellen in der Innenstadt kommen. Zentrale Sammelstellen sind der Nikolaikirchhof, der Augustusplatz, die Reichsstraße, die Petersstraße und ein Platz neben dem Magischen Wald in der Grimmaischen Straße. Aus dem Märchenwald auf dem Augustusplatz dürfen Bäume mit Achtsamkeit für die anderen Dekorationselemente selbstständig entnommen werden. Die Bäume des Südtiroler und des Finnischen Dorfes werden ebenfalls verschenkt. Hier gibt es eigene Sammelplätze am Rand.

Das Marktamt weist darauf hin, dass die Bäume direkt auf dem Markt nicht mitgenommen werden dürfen, da dort die Stände noch am 23. Dezember geöffnet haben. Alle Bäume, die keine „zweite Chance“ an den Feiertagen bekommen, sollen als Bio-Masse entsorgt werden.

