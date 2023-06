﻿Organisator zieht enttäuschende Stadtfest-Bilanz: Blieben Besucher wegen „Tag X“ weg?

Kostenfrei bis 16:57 Uhr lesen

Triathlon

Leipziger Triathleten in toller Form: Werdender Papa Martin Schulz holt elften EM-Titel

In wenigen Tagen wird Paralympics-Sieger Martin Schulz zum ersten Mal Papa. Kurz vor der Geburt seines Sohnes errang der 33-jährige Triathlet in Madrid seinen elften EM-Titel. Auch drei weitere Leipziger sind in toller Form.