﻿Leipzigs Stadthafen-Pläne: Reicht nicht, einen Hafen aus dem Boden zu stampfen

Leipzig. Es sieht gut aus für Leipzigs neuen Stadthafen in diesen Tagen. Die ersten Vorarbeiten wurden durchgeführt, der Baubeginn rückt näher – und der Wassertourismus kann sich in wenigen Jahren über den Abschluss eines Prestigeprojekts freuen. So ist zumindest die Hoffnung.

Zuletzt lief es mit touristischen Großprojekten im Raum Leipzig ja eher so mäßig. Die Stichworte lauten „Harthkanal“ (Projekt nach Kostenexplosion vorerst gestoppt) und „Störmthaler Kanal“ (nach Rissen in der Böschung gesperrt). Für eine Region, die zunehmend mit dem Wassertourismus wirbt, einen touristischen Gewässerverbund feiert, ist das nah dran am Desaster.

Da lässt sich die Frage aufwerfen: Was hat das alles mit dem Stadthafen zu tun? Sehr viel, lautet die Antwort. Es reicht eben nicht, einen großen Hafen aus dem Boden zu stampfen. Zumindest dann nicht, wenn man weiter den Anspruch erhebt, einen touristischen Gewässerverbund mit dem Leipziger Neuseenland zu schaffen.

Leipzig und die gesamte Region brauchen ein stimmiges Gesamtkonzept. Großartig wäre es doch, von der City aus zum „Cossi“ und dann über den Harthkanal weiter nach Zwenkau zu paddeln. Das Stadthafen-Projekt als wassertouristischer Hoffnungsträger darf nicht dazu führen, dass die offenen Baustellen im Neuseenland in Vergessenheit geraten. Die Gewässer im Süden der Großstadt brauchen dringend intakte, schiffbare Verbindungen. Leipzig und die anderen Anliegerkommunen müssen hier den Freistaat stärker als Geldgeber in die Pflicht nehmen.

