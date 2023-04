﻿Leipziger Stadträte drängen auf Verbesserungen im Nahverkehr

Großbaustelle der LVB in der Leipziger Waldstraße. Dort werden Gleisanlagen ausgebaut. Die LVB wollen weiter investieren – Stadträte wollen nun genau wissen, welche Vorhaben in den nächsten Jahren erfolgen und was aus Finanzgründen gestreckt werden muss.

Leipzig. Er ist das „Rückgrat der Verkehrswende“, wie Linken-Politikerin Franziska Riekewald im Stadtrat betonte. Dort war unstrittig, dass der öffentliche Nahverkehr – also die Angebote der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) – eine kräftige Finanzspitze brauchen. Neun Millionen für dieses Jahr, weitere 11,5 Millionen Euro für 2024 werden den LVB zugebilligt, damit das Unternehmen Einnahmeverluste und höhere Kosten für Strom und den Ausbau der Infrastruktur kompensieren kann.

Bemängelt wurde aber, dass es derzeit lang- oder mittelfristig nur um den Erhalt des Status Quo und um die weitere Streckung der seit Jahren dringend notwendigen Investitionen geht. So soll die Modernisierung des Hauptschienennetzes zeitlich neu getaktet werden, heißt es. Das betrifft auch das Projekt „Netz 24“. Unter dieser Bezeichnung wollen die LVB ihr Linien- und Haltestellenangebot optimieren. Der Start soll im Jahr 2024 erfolgen – wenn die LVB ihre ersten 2,40 Meter breiten Fahrzeuge auf Tour schicken. Trotzdem bleibt unklar, wie geänderte Rahmenbedingungen in der Mobilitätsstrategie berücksichtigt werden. Stadträte fordern hier mehr Klarheit.

Hinzu kommt: Einige Investitionsvorhaben werden verschoben, weil Ausschreibungen kein Ergebnis erzielt haben. „Wir halten an den Vorhaben fest und bereiten die Neuausschreibung der Zeppelinbrücke und der Landsberger Straße zügig vor“, kündigte Baubürgermeister Thomas Dienberg an. Da würden Prioritäten gesetzt. Angekündigt ist ebenfalls, dass geplante Netzerweiterungen wie die Südsehne, Wahren und Thekla verschoben werden müssen – die Planung sei davon aber nicht betroffen.

Mehr spürbare Verbesserungen gefordert

„Alle Maßnahmen, die Angebote verbessern, werden auf die lange Bank geschoben. Push-Maßnahmen wie Fahrstreifeneinschränken oder höhere Parkgebühren werden durchgedrückt“, spitzte Sven Morlok (FDP) die Eindrücke vieler Stadträte zu. Tobias Keller (AfD): „Langsamfahrstrecken und Ausfälle sind keine Seltenheit mehr.“ Michael Weickert (CDU) kritisierte, dass immer mehr Geld in den öffentlichen Personennahverkehr fließe, ohne spürbare Verbesserungen zu erzielen. Das wollte Kristina Weyh (Grüne) so nicht stehen lassen: „Wir investieren unglaubliche Beträge in die Sanierung und Ertüchtigung der Infrastruktur, bauen Haltestellen aus, schaffen Fahrzeuge an“, sagte sie. Ein Beleg dafür seien die vielen Baustellen, wie derzeit in der Waldstraße.

Konkrete Aussagen bis 30. Oktober erwartet

Angekündigt ist auch, dass die LVB ihr Angebot „moderat ausweiten“ wollen. Das betrifft die Straßenbahnline 16, die beispielsweise im Früh- und Spätverkehr verstärkt wird, damit das Klinikum St. Georg besser erreichbar ist. Und es betrifft Flexa. Das Prinzip: Bewohner von Ortsteilen am Stadtrand können über eine App oder per Telefon einen Sitz in einem Kleinbus buchen, der sie abholt – zu den üblichen Preisen des öffentlichen Nahverkehrs. Jene Angebote sollen ausgebaut werden, heißt es. Dabei geht es um Liebertwolkwitz und die Johannishöhe sowie Anger-Crottendorf. Bis 30. Oktober muss die Stadtverwaltung genaue Zahlen zur Finanzierung und zum Zeithorizont vorlegen. Dienberg stellte klar, dass Leipzig am Nachhaltigkeitsszenario festhalte. Wesentliches Ziel sei, den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs, des Rad- sowie des Fußverkehrs zu erhöhen. Kraftfahrzeuge sollen bis 2030 nur noch einen Anteil von 30 Prozent (2018: 36,5 Prozent) am sogenannten Modal Split haben.

