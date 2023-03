﻿Energie für Leipzig: Stadtrat will Konzept zum Bedarf und zur Erzeugung

Wie geht es weiter mit dem Windkraftausbau in Leipzig? Wie viel Strom und Wärme braucht die Stadt? Und wo gibt es Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien? Das will der Stadtrat klären lassen und hat die Verwaltung aufgefordert, zusammen mit den Stadtwerken ein Energiekonzept zu erarbeiten.

Leipzig. Derzeit erzeugen in Leipzig gerade einmal sieben Windkraftanlagen Strom. In Hartmannsdorf-Knautnaundorf befindet sich dabei das einzige im Regionalplan verankerte Vorrang- und Eignungsgebiet zur Windenergiegewinnung. Außerhalb davon sind bisher laut der Stadt keine weiteren Windkraftanlagen zulässig. Dabei sehen die Stadtwerke in Leipzig ein Potenzial für bis zu 200 Megawatt, was nach derzeitiger Technik etwa 30 Windkraftanlagen entspräche.

Energiekonzept für lokalen Bedarf an Strom und Wärme

Auf Vorschlag der Grüne beauftragte die Ratsversammlung am Mittwoch die Stadtverwaltung, zusammen mit den Stadtwerken ein Energiekonzept zu erarbeiten, um die lokalen Bedarfe an Strom und Wärme sowie die sich ergebenden Flächenbedarfe für regenerative Erzeugungsanlagen zu ermitteln. Bis Ende dieses Jahres soll das Konzept vorliegen, dass zugleich eine Voraussetzung für sogenannte Zielabweichungsverfahrung zu bestehenden Flächenplanungen ist und den Zubau von Windkraftanlagen schneller ermöglichen soll.

Parallel dazu soll ein Abgleich mit bestehenden Flächenbedarfen beispielsweise für Wohnungsneubau, Landwirtschaft und Gewerbe sowie Natur- und Artenschutz erfolgen. „Wir halten es für möglich, diese Zielkonflikte aufzulösen“, zeigte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Peter zuversichtlich. Mögliche Standorte für Windkraftanlagen sieht er etwas an Autobahnen, Bahntrassen oder Abfalldeponien. Bis zum Jahr 2027 sollen landesweit zwei Prozent der Fläche in Sachsen für die Windenergieerzeugung vorgehalten werden. „Alles, was wir in unserem Stadtgebiet realisieren können, müssen wir ausnutzen“, forderte Peter.

In Leipzig könnten 20 Prozent des Strom aus lokalen Windkraftanlagen kommen

Laut Angaben des Referats für Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz könne Windenergie ebenso wie Photovoltaik auf bisher ungenutzten Dach- und Freiflächen einen wichtigen Beitrag zur Transformation im Strom- und Mobilitätssektor leisten. Wenn es in Leipzig gelinge, das vorhandene Ausbaupotenzial zu heben, könnten rund 20 Prozent des aktuellen Strombedarfs künftig allein durch lokale Windkraftanlagen gedeckt werden.

