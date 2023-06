﻿Leipziger Stadtrat zieht nächste Karte für besseren Mieterschutz

Leipzig. Nach Milieuschutz, Mietpreisbremse und Zweckentfremdungsverbot zieht Leipzig nun die nächste Karte für einen besseren Mieterschutz. Linke, Grüne und SPD im Stadtrat wollen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen deutlich erschweren. Mit ihrer Mehrheit wurde der Beschluss am Mittwoch in der Ratsversammlung gefasst.

„Die Verkaufsdynamik in Leipziger Mehrfamilienhäusern ist nach wie vor groß“, begründete Linken-Stadträtin Juliane Nagel den Vorstoß ihrer Fraktion. Laut Grundstücksmarktbericht war die Zahl der Kauffälle im vergangenen Jahr zwar um 19 Prozent zurückgegangen. Im Durchschnitt wechselten die 4600 Eigentumswohnungen aber zum Preis von 6115 Euro pro Quadratmeter den Besitzer, was ein deutliches Plus gegenüber den Vorjahren bedeutete.

Eigenbedarf einer der häufigsten Kündigungsgründe

„Eigenbedarfskündigungen sind laut Mieterverein auch in Leipzig einer der häufigsten Kündigungsgründe“, erklärte Nagel den Handlungsdruck. Menschen würden aus lange von ihnen bewohnten Wohnungen gedrängt, nur weil der neue Eigentümer diese zu besseren Konditionen vermieten will. Mieter erlebten „unfaires Gebaren“ von Eigentümern, seien aber nicht in jedem Fall in der Lage, sich adäquat zu wehren. Sie hätten dann häufig große Schwierigkeiten, auf dem angespannten Markt eine neue Wohnung zu finden.

Der Bundesgesetzgeber hatte daher mit dem Paragrafen 577a des Bürgerlichen Gesetzbuches Schutzmechanismen für Mieter geschaffen. Damit kann die Kündigungssperrfrist nach Verkauf einer Eigentumswohnung im Falle von Eigenbedarfs- sowie Verwertungskündigungen von bisher drei auf zehn Jahre verlängert werden.

Eigenbedarf liegt dann vor, wenn der Käufer selbst beziehungsweise dessen Familienangehörige in die Wohnung einziehen wollen. Um eine Verwertungskündigung geht es hingegen dann, wenn der Vermieter aus finanziellen Gründen verkaufen muss oder bauliche Veränderungen wie die Teilung einer großen in mehrere kleine Wohnungen vorhat und der bestehende Mietvertrag dem entgegensteht. Der Paragraf soll einerseits Mieter schützen, andererseits spekulative Umwandlungsaktivitäten wirksamer eindämmen, sagte Nagel.

Stadt muss verlängerten Kündigungsschutz beim Land beantragen

Der Ratsbeschluss gebe der Stadtverwaltung nun Rückenwind, beim Freistaat Sachsen eine Verordnung für den verlängerten Kündigungsschutz zu beantragen. Denn den rechtlichen Rahmen dafür muss die Landesregierung schaffen – ähnlich wie bei der Mietpreisbremse, die in Leipzig bis Ende 2025 gilt. Danach dürfen Mieten bei einer Neuvermietung maximal zehn Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete liegen.

Für die neue Verordnung muss das Land formal feststellen, dass der Leipziger Mietwohnungsmarkt angespannt und die „ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen“ gefährdet sind.

