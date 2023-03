Wenn nach Architekturwettbewerben Flächen in der Start gestaltet werden, sind nicht immer alle glücklich mit dem Ergebnis. Nach einem Stadtratsentscheid soll die Verwaltung nun prüfen, wie künftig Korrekturen solcher Areale möglich sind. Ziel ist es, Architekturentwürfe im Nachhinein ändern zu dürfen.

Leipzig. Es ist nicht alles gut, was neu ist: Der vor zehn Jahren umgestaltete Huygensplatz in Möckern gilt als Paradebeispiel für eine misslungene öffentliche Freiraumgestaltung. Kaum Grün, dafür viel nacktes Straßenpflaster. Nicht mal ein Wochenmarkt hat sich in dieser tristen Umgebung etablieren können.