﻿Vom Rathaus ans Nordkap: Amtsleiter Christian Aegerter verabschiedet

Abschied im Stadtarchiv: Christian Aegerter, ein Urgestein der Leipziger Stadtverwaltung, ist am Montag in den Ruhestand verabschiedet worden. Zuletzt leitete er das Hauptamt, davor den Betrieb für Beschäftigungsförderung.

Leipzig. Er gehört zu den Urgesteinen der Leipziger Stadtverwaltung: Hauptamtsleiter Christian Aegerter (65) ist am Montag im Stadtarchiv auf der Alten Messe in den Ruhestand verabschiedet worden. Aegerter, der einst im Braunkohlenveredlungswerk Espenhain arbeitete, kam 1990 in die erste freigewählte Stadtverordnetenversammlung nach der Friedlichen Revolution – und wurde vom damaligen Umweltdezernenten Jörg Hannes geholt, das Amt für Umweltschutzamt aufzubauen, das es zu DDR-Zeiten nicht gab. Umweltdaten wurden damals geheim gehalten. „Wir mussten uns viel juristisches Fachwissen aneignen, um die notwendigen Strukturen aufbauen und die Gesetze einhalten zu können“, erinnert sich der ausgebildete Chemiker an eine bewegte Zeit, in der Giftmülllager aufgestöbert sowie Altlasten – wie am Lindenauer Hafen – beseitigt, Flächennutzungspläne erstellt, Landschaftsschutzgebietsgrenzen gezogen und Auwald-Symposien organisiert werden mussten.

Schwierige Zeit im Betrieb für Beschäftigungsförderung

Ende Oktober 2000 wurde Aegerter mit Hartmut Siemon als einer der Geschäftsführer zum Betrieb für Beschäftigungsförderung (bfb) berufen, nachdem dort Matthias von Hermanni suspendiert worden war. „Beruflich gesehen war es für mich die schwierigste Zeit“, sagt Aegerter. „Wir sind mit großen Vorstellungen gestartet und schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet.“ Da Mittel vom Bund drastisch gekürzt wurden, geriet der bfb in finanzielle Schieflage, zumal die Mitarbeiter vorher nicht „maßnahmegerecht“ eingesetzt worden waren. Schließlich wurde die Notbremse gezogen, der Betrieb geschlossen.

Seit 2003 ist Aegerter Hauptamtsleiter der Stadt Leipzig und beschäftigte sich dort mit dem Bürgertelefon, der Modernisierung der IT-Steuerung und der Digitalisierung der Verwaltung. Von städtischer Seite beförderte er zudem die wissenschaftliche Aufarbeitung der Stadtgeschichte aus Anlass von 1000 Jahre Ersterwähnung Leipzigs 2015. „Das Schönste war für mich, ein neues Stadtarchiv im Sowjetischen Pavillon auf der Alten Messe mit aufzubauen. Das ist wirklich ein Ort geworden, an dem Geschichte lebt“, so Aegerter, der sich nun auf eine Reise ans Nordkap freut. Das Besetzungsverfahren für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Hauptamt ist noch nicht abgeschlossen.

Von M.O.