﻿Leipzig startet Countdown zur Fußball-EM – und sucht 1600 Volunteers

Leipzig. Anpfiff für den Countdown zur Fußball-EM in Leipzig: Die Stadt gehört als einzige Ost-Metropole zu den zehn deutschen Spielorten und startete am Mittwoch unter dem Motto „One year to go“ ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel in München wie andere EM-Orte in die heiße Phase der Vorbereitung. „Leipzig ist stolz, zu den Euro-Ausrichtern zu gehören, und wird sich als weltoffener Gastgeber präsentieren“, sagte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke).

Als rollenden Euro-Botschafter präsentierte Rosenthal an der Wende-Schleife auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zusammen mit Sportamtschefin Katja Büchel, dem Leipziger UEFA-Beauftragten Stefan Schedler und L-Gruppen-Chef Ulf Middelberg eine Straßenbahn (Typ NGT12) im blau-bunten Euro-Look. Sie soll im Streckennetz gleichsam für den EM-Ort Leipzig werben und zudem symbolisieren, dass die Stadt bei der Verkehrslogistik im Umfeld der Spiele im Leipzig Stadium (RB-Arena) vor allem auf die Bahn setzt. „Wir wollen nachhaltig zur EM unterwegs sein“, sagte Middelberg.

EM-Bahn vor allem auf den Linien 15 und 16

Die EM-Bahn, die schon seit dem Wochenende in Leipzig im Einsatz ist, wird vor allem auf den Linien 15 und 16 verkehren, hieß es vonseiten der LVB. Auf das Design der EURO-Straßenbahn hatte die LVB allerdings keinen Einfluss, das wurde von der UEFA vorgegeben und in Leipzig dann umgesetzt.

Neben der Straßenbahn-Premiere stand der Kick-off in Leipzig vor allem im Zeichen des Bewerbungsstarts für Volunteers. Wer ehrenamtlich beim EM-Turnier am Spielort Leipzig mithelfen will, kann sich seit Mittwoch auf dem DFB-Portal dafür bewerben. Voraussetzung dafür ist, dass Bewerber und Bewerberinnen mindestens 18 Jahre alt sind. 16.000 werden in Deutschland gesucht. „In Leipzig brauchen wir 1600 Volunteers“, sagte Sportamtschefin Büchel bei der Start-Party auf dem Augustusplatz.

Promi-Schießen gegen RB-Ikone Bräutigam

Zwischen Oper und Gewandhaus werden bei der EURO 2024 die Leipziger Fanfeste stattfinden und am Mittwoch konnte man sich beim 9-Meter-Schießen auf Kunstrasen einen ersten Vorgeschmack auf die Fußball-Party in der Stadt holen. Beim ersten Promi-Schießen traten unter anderem die Euro-Botschafter Jörg Junhold (Zoo-Chef) und Jürgen Zielinski (Ex-Intendant Theater der Jungen Welt) und DHfK-Präsident Bernd Merbitz gegen Torwart-Legende Perry Bräutigam an. Die RB-Ikone blieb meistens Sieger.

2006 bewarben sich mehr als 12.000 Volunteers

Mittendrin im ersten kleinen EM-Trubel warben auch die ersten Volunteers um eine große Bewerberzahl für Leipzig. Ob im oder am Stadion, beim Fanfest in der City, am Hauptbahnhof oder am Flughafen – die Einsatzorte für die Freiwilligen sind so vielfältig wie die 24 Mannschaften der EM. Wirklich Sorge, dass Leipzig die 1600 benötigten Volunteers nicht schafft, gibt es offenbar nicht. 2006 zur WM habe es mehr als 12.000 Bewerbungen für Leipzig gegeben, so Markus Bienert, Geschäftsführer des Sächsischen Fußballverbandes, der damals das Leipziger Volunteers-Programm leitete.

Der Startschuss für das Volunteers-Programm in Leipzig © Quelle: André Böhmer

Auch 2024 wird mit einer ähnlich hohen Zahl gerechnet. Die erste Sichtung der Neu-Bewerbungen übernehmen erfahrene Volunteers, danach wird es Einzelgespräche geben. Das Projektteam hat zudem fünf kurze Werbetrailer mit Leipziger Sportgrößen, EM-Botschafterin Anja Mittag und Ex-Polizeipräsident Merbitz produziert. Damit sollen vor allem in den sozialen Netzwerken Interessenten angesprochen werden.

LVZ