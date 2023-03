Leipzig startet Verkehrsüberwachung mit Fahrrädern – flexiblere Kontrollen

Leipzig. Die Stadt Leipzig setzt künftig bei der Überwachung des Verkehrs in der Messestadt verstärkt auf Fahrräder. Wie es am Freitag aus dem Neuen Rathaus hieß, werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes entsprechend 18 zusätzliche Diensträder zur Verfügung gestellt.

Die künftige noch mobilere Verkehrsüberwachung unterscheidet sich von der schon länger auf zwei Rädern rollenden Fahrradstaffel des Stadtordnungsdienstes, welche mit der Aufschrift „Polizeibehörde“ in Leipzig unterwegs ist und auf die Sicherheit in der Messestadt achten soll. Die Verkehrsüberwachung kontrolliert beispielsweise auch den ruhenden Verkehr auf Verstöße.

Überwachung von Radwegen und unzugänglichen Orten

Mit den neuen Fahrräder könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Strecken bestreifen und auch in Gegenden tätig werden, die mit dem Auto schwer zu erreichen seien. „Gerade für die Überwachung der Radwege und an Orten an denen unsere Streifenfahrzeuge nicht ortsnah abgestellt werden können, sind die Flexibilität und Mobilität der Fahrräder ein großer Vorteil gegenüber dem Auto“, so Ordnungsamtsleiter Matthias Laube.

Leipziger Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) sieht in der Anschaffung für die Sicherheit im Straßenverkehr einen echten Zugewinn. „„Zudem wird die Präsenz der Verkehrsüberwachung deutlich gestärkt. Wir können die Einsatzorte dem Bedarf entsprechend schnell wechseln und die Überwachung der Verkehrsanlagen wesentlich effektiver realisieren“, so Rosenthal.