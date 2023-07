Auffahrunfall sorgt für Stau auf der A 9

Leipzig. Auf der Autobahn 9 hat am Montag bei Leipzig ein Unfall für kilometerlangen Stau gesorgt. Auf den Spuren in Richtung Nürnberg stauten sich am Abend die Wagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17.40 Uhr zwischen Großkugel und Leipzig-West. Zwischenzeitlich war die A9 in Richtung Nürnberg gesperrt.

Laut Polizei waren zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Aus einem der Wagen lief eine Flüssigkeit aus, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Wiedemar die Substanz mit Bindemittel band. Verletzte gab es der Polizei zufolge nicht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

LVZ