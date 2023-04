﻿Buchmesse-Ehrengast sorgt für Verkehrschaos in Leipziger Innenstadt

Leipzig. Der Besuch des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen auf der Buchmesse hat in der Leipziger Innenstadt zum Verkehrsstillstand geführt. Am Donnerstagnachmittag wurden die Ampelanlagen rund um den Hauptbahnhof abgeschaltet und der Verkehr zum Erliegen gebracht, teilte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage mit.

Van der Bellen sei mit einer „polizeilichen Maßnahme“ zum Messegelände gebracht worden. Dort eröffnete Österreich in Anwesenheit des Bundespräsidenten seine Präsenz als Gastland der Leipziger Buchmesse.

Straßenbahnen stauen sich am Hauptbahnhof

Ein Augenzeuge berichtete, dass mehrere Straßenbahnen – kommend vom Augustusplatz und Richtung Hauptbahnhof unterwegs – zum Stehen kamen und sich stauten. Die Fahrer hätten daraufhin die Türen geöffnet und die Fahrgäste gebeten, auszusteigen. Ein weiterer Augenzeuge sprach von „Polizei an jeder Ecke“.

Es kam zu erheblichen Staus in der gesamten Innenstadt und auch in den zentrumsnahen Straßen. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten, laut Polizei, von 14.45 bis circa 15.30 Uhr an. Nachdem die Ampeln wieder in Gang gesetzt wurden, sei der Verkehr wieder ins Rollen gekommen, doch die Folgen waren auch am späteren Nachmittag noch zu spüren.