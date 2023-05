Leipzig stellt sieben neue E-Bike-Ladestationen auf

Leipzig. Entlang touristischer Fahrradrouten in Leipzig gibt es ab sofort sieben neue E-Bike-Ladestationen. Bei der Installation der öffentlich zugänglichen Gratis-Ladestationen habe das Amt für Wirtschaftsförderung kleinere Gastronomien und Kultureinrichtungen einmalig unterstützt, hieß es am Freitag aus der Stadtverwaltung. Betrieb, Instandhaltung und Strom-Abgabe übernehmen diese nun selbst.

„Mit der Förderung der Ladestationen wollen wir unsere Infrastruktur für Freizeit und Tourismus stärken“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU). „Das E-Bike-Laden entwickelt sich zu einem Service, den immer mehr Kunden nachfragen, gerade bei längeren Touren am Wochenende.“

Sieben von neun neuen Ladestationen in Betrieb

Die sieben neuen öffentlich zugänglichen Stationen befinden sich am Haus Auensee sowie am „Haus am See“ am Auensee, am „Gasthaus zum flotten Radler“ am Elsterstausee, am „Mörtelwerk“ und „Café Oink“ am Karl-Heine-Kanal sowie am Kulturhof Gohlis. Zwei weitere Ladestationen am Heinrich-Budde-Haus in der Lützowstraße und beim SC DHfK im Clara-Zetkin-Park befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung noch in Planung.

Eine Karte mit allen verfügbaren E-Bike-Ladestationen in und um Leipzig stellt die Leipziger Tourist-Information auf ihrer Website www.leipzig.travel zur Verfügung.