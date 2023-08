Jungstorch frisst 300 Gummibänder und stirbt

Bad Dürrenberg/Leipzig. Mindestens zwei Jungstörche sind gestorben, nachdem sie große Mengen an Gummibändern gefressen hatten. Karsten Peterlein, Leiter der Wildvogelhilfe in Leipzig, berichtet gegenüber der LVZ von den Fällen.

Demnach sei ein Jungstorch bereits am Samstag, 29. Juli, aus Bad Dürrenberg, wo er gefunden wurde, zur Wildvogelhilfe gekommen. Das Tier habe nicht fressen wollen. „Ich hatte direkt den Verdacht, dass der Storch möglicherweise Gummibänder gefressen haben könnte. Wir hatten kurz vorher einen ähnlichen Fall, bei dem das Tier daran verendet ist.“

Peterlein brachte den Storch am Montag in die Tierklinik in Leipzig, wo er drei Tage lang betreut wurde. Dort habe der Vogel Abführmittel bekommen. Doch durch die große Menge an Gummi im Magen sei das Mittel wirkungslos geblieben. „Der Vogel starb am Donnerstag. Nach der Obduktion haben wir gesehen, dass er 600 Gramm Gummibänder im Magen hatte.“ Der Vogel sei sogar so schwer gewesen, dass er nicht mehr fliegen konnte.

Der zuvor verendete Jungstorch war ebenfalls aus Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt), vermutlich aus dem gleichen Horst mit insgesamt drei Jungvögeln, in die Klinik nach Leipzig gebracht worden. Auch dieser verstarb an den Folgen der falschen Nahrung.

Der Vogelschützer erklärt, wie die Gummis in die Vögel gelangen. „Vermutlich haben die Eltern die Jungtiere damit gefüttert, weil sie die Bänder für Würmer gehalten haben. Sie können keinen Unterschied schmecken.“ Im Gegensatz zu ihrem Nachwuchs hätten ausgewachsene Tiere aber die Möglichkeit, unverdauliche Bestandteile in der Nahrung mit dem sogenannten Gewölle herauszuwürgen. „Das können die Kleinen allerdings nicht. Die Gummis verklumpen im Magen und verstopfen den Übergang zum Darm.“ So seien beide Tiere nicht mehr zu retten gewesen. Es war allerdings nicht der erste Fall dieser Art in Bad Dürrenberg: Bereits vor zwei Jahren sei dort schon einmal ein Storch wegen gefressener Gummibänder behandelt worden. Dieser überlebte aber.

Über ein halbes Kilo Gummibänder wurden im Magen des Jungstorchs gefunden. © Quelle: Wildvogelhilfe Leipzig

Tote Jungstörche: Freiwillige suchen nach Quelle der Gummis

Nun hätten sich fünf Freiwillige gefunden, die gleich zwei Suchen bewerkstelligen müssen. „Wir suchen aktuell den dritten jungen Storch aus demselben Horst. Vielleicht hat er nur eine geringe Menge gefressen und wir können ihn retten. Sein Zustand könnte lebensbedrohlich sein.“

Außerdem würden die Ehrenamtlichen in Bad Dürrenberg versuchen, die Quelle der Gummibänder zu finden. „Wir recherchieren, ob es derzeit Ernten gibt, bei denen viele Gummis eingesetzt werden wie bei der Radieschen- oder Lauchzwiebelernte.“ Außerdem seien auch auf Kompostieranlagen immer wieder Gummis im vermeintlichen Biomüll gefunden worden. Karsten Peterlein appelliert deswegen an alle: „Bitte werfen Sie keinen Müll in die Natur und wenn Sie welchen sehen, nehmen Sie in mit.“ Das könnte für Tiere sonst tödlich enden.

