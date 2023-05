Von 229 dringlichen Vorhaben aus dem „Mittelfristigen Investitionsprogramm im Straßen- und Brückenbau“ hat Leipzig im Laufe von knapp zehn Jahren erst 90 Projekte realisiert. Nicht alle im Stadtrat sehen das kritisch.

Leipzig. Leipzig muss bei der Modernisierung seiner Verkehrsinfrastruktur mehr Anstrengungen unternehmen. Zwar investierte die Stadt nach eigenen Angaben 212 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2020 in den Straßen- und Brückenbau, wie die Verwaltung jetzt in einer Bilanz für die Stadtratsitzung am Mittwoch vorrechnet.