Leipzig kommt bei Ausbau der Infrastruktur voran: So kann die Straßenbahn mit dem Schulstart wieder über den Adler fahren. In einem Teil der Ratzelstraße verkehrt sie eingleisig.

Leipzig. Die gute Nachricht zuerst: Mit dem Schulstart kann die Linie 1 wieder über den Adler fahren. Sie endet jedoch zunächst in Grünau-Süd, da es in Richtung Lausen weitere Gleisbauarbeiten gibt. Die Straßenbahnlinie 3 fährt ebenfalls wieder über die Dieskaustraße nach Knautkleeberg „Wir haben die Zeit genutzt, diese extrem wichtige Baustelle sowie einige Meilensteine im städtischen Netz voranzubringen“, sagt Michael Jana, der das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt leitet. Er informierte am Dienstag gemeinsam mit Experten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Adler über die Sommerbaustellen, die die Infrastruktur in Leipzig verbessern helfen. Hier die wichtigsten Projekte: