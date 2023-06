Neustadt-Neuschönefeld: Streit eskaliert – 36-Jähriger verletzt

Leipzig . Bei einem Streit im Leipziger Osten ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, waren gegen 18 Uhr auf der Bussestraße in Neustadt-Neuschönefeld zwei Männer verbal aneinandergeraten. In der Folge sei es auch zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen.

„Der 32-jährige Tatverdächtige verletzte sein Gegenüber mit einem Gegenstand am Kopf“, so die Sprecherin. Das 36-jährige Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden – konnte dieses aber am späteren Abend wieder verlassen.

Die alarmierte Polizei ließ die Bussestraße auf Höhe der Ludwigstraße absperren. Experten der Kriminalpolizei untersuchten den Tatort und haben Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

