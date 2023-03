In der Nonnenstraße im Leipziger Südwesten ist am Samstagmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen sind die Hausnummern 22 bis 36, wie die Stadtwerke mitteilten.

In einem Teil der Nonnenstraße ist am Samstagmorgen der Strom ausgefallen.

Stromausfall in der Nonnenstraße – Reparaturen dauern an

Leipzig. In einem Abschnitt der Nonnenstraße ist am Samstagmorgen der Strom ausgefallen. Konkret handelt es sich um die Hausnummern 22 bis 36, wie die Stadtwerke gegenüber der LVZ mitteilten. Um 6.30 Uhr wurde die Störung bei den Stadtwerken gemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reparaturarbeiten laufen aktuell, allerdings könne es noch einige Stunden dauern bis der Strom wieder fließt. Bevor die Arbeiten beginnen konnten, mussten in den betroffenen Häusern erst die Sicherungen abgeschaltet werden, so die Stadtwerke. Dies hätte schon einige Zeit in Anspruch genommen.