﻿Studentenwerk Leipzig erhöht Wohnheim-Mieten

Durchschnittlich 65 Euro mehr für ein Zimmer: Das Leipziger Studentenwerk kündigt an, 2023 die Mieten in den Wohnheimen in zwei Schritten zu erhöhen. Auch Studierende stimmten dafür.

Leipzig. Es war angesichts der Preisentwicklungen abzusehen: Das Studentenwerk Leipzig wird im kommenden Jahr seine Wohnheim-Mieten in zwei Schritten um durchschnittlich rund 65 Euro je Platz erhöhen. „Weder unserem Verwaltungsrat noch uns selbst sind diese schmerzhaften Beschlüsse leicht gefallen“, bedauert Geschäftsführerin Andrea Dieckhof. „Die schwierige finanzielle Lage der Studierenden aufgrund der Inflation ist uns als Studentenwerk sehr bewusst. Das studentische Budget ist schon ohne Krisen meist auf Kante genäht. Die aktuellen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Mietkosten sind da für viele kaum zu stemmen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vier sächsischen Studentenwerke Leipzig, Dresden, Chemnitz-Zwickau und Freiberg sehen jedoch 2023 eine Finanzloch von 12,1 Millionen Euro auf sich zukommen. Zwar signalisierte der Hochschul-Ausschuss des Sächsischen Landtags kürzlich, vor der Abstimmung über den Doppelhaushalt 2023/24 eine Aufstockung um jährlich zwei Millionen Euro für die Studentenwerke zu beantragen – zusätzlich zu den rund 19 Millionen Euro pro Jahr, die ohnehin schon im Entwurf der Staatsregierung stehen. Doch eine Lücke bleibt in der Rechnung.

Heizung und Strom sind im Mietpreis inbegriffen

In seinen Wohnheimen bietet das Studentenwerk Komplettpreise an, bei denen neben Strom, Fernwärme-Heizung und Wasser auch Internet und Fernsehen dazugehören. Bisher betragen die Monatsmieten zwischen 175 und 430 Euro. Ab 1. Februar sollen zunächst wegen der steigenden Energiekosten bis zu 35 Euro draufgesattelt werden. Der Betrag könne sich verringern, sollten die aktuellen Verhandlungen auf Bundesebene über die Energiepreisbremse die Betriebskosten-Prognose noch senken, so das Studentenwerk.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine zweite Erhöhung ist für 1. Juni vorgesehen. Sie falle je nach Wohnform unterschiedlich hoch aus und werde im Schnitt 30 Euro pro Monat betragen, kündigt Monika Schwarzenberg an, Abteilungsleiterin Studentisches Wohnen. Das Geld fließe in die Instandhaltung, deren Kosten im Zuge der Krise ebenfalls massiv gewachsen seien. „Regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um die Vermietbarkeit der Studentenwohnheime aufrecht zu erhalten und eine hohe Versorgungsquote zu gewährleisten“, erklärt Schwarzenberg. Das Studentenwerk bietet in Leipzig rund 5200 Wohnheim-Plätze an.

Dilemma für Studierende im Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat des Leipziger Studentenwerks, der die Erhöhung beschlossen hat, ist die Hälfte der stimmberechtigten Sitze mit Studentinnen und Studenten besetzt. Das Dilemma, eine Erhöhung von Wohnheim-Mieten mittragen zu müssen, um eine Schieflage des Studentenwerks zu verhindern, war absehbar. Bereits im Oktober hatte die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften deswegen eine Kampagne für weit mehr staatliche Mittel initiiert. Doch jetzt müssen wohl doch die Mieterinnen und Mieter der Studentenwohnheime einen Großteil der Kostensteigerungen selbst tragen.