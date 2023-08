Leipzig sucht schon nach dem perfekten Weihnachtsbaum

Ab dem 5. August

Colditzer Malerin stellt in Grimmas Hospitalkapelle aus

Die August-Ausstellung in der Hospitalkapelle in Grimma zeigt Malereien der Colditzerin Ingrid Sauer. Sie trägt den Titel „Du hinterlässt Spuren. Entscheide welche“. Naturbilder, abstrakte Gemälde und Porträts in Acryl werden gezeigt.