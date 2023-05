Auto überschlägt sich bei Unfall auf der A38 bei Leipzig

Leipzig. Auf der A38 zwischen den Ausfahrten Leipzig-Süd und Leipzig-Südost hat sich am frühen Samstagmorgen ein Pkw überschlagen. Laut Polizei sind der 76-jährige Fahrer und eine weitere Person, die in dem Auto saß, dabei verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach war das Auto gegen 7 Uhr auf der Fahrspur Richtung Göttingen auf den unbefestigten Randstreifen geraten und hatte sich anschließend überschlagen. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen, hieß es. Weitere Details zur Unfallursache sowie dem entstandenen Sachschaden gab die Polizei am Samstagmittag nicht bekannt. Der Verkehr blieb von dem Unfall weitgehend unbeeinträchtigt.